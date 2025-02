Tubize-Braine, l'Olympic Charleroi et Mons assurent, Stockay s'offre le derby liégeois contre le SL 16 : tous les résultats de D1 ACFF

Cette après-midi, c'était la dernière après-midi de la phase classique en D1 ACFF. Petit tour d'horizon des résultats du jour.

Les verdicts principaux étaient déjà connus avant cette dernière journée de D1 ACFF : l'Olympic Charleroi, Tubize-Braine, Mons, Virton, Rochefort et Stockay étaient assurés de lutter pour le titre en finissant dans le top 6, tandis que l'Union Namur, les U23 de l'Union Saint-Gilloise, Sporting de Charleroi et du Standard ainsi que Binche et Tournai lutteraient pour ne pas descendre.

Première équipe en dehors du top 6, Namur a longtemps tenu tête à Tubize-Braine cette après-midi. Mais les visiteurs ont tout de même fait la différence sur penalty avant la mi-temps avant de connaître un second acte plus tranquille pour s'imposer 1-4.

Les Brabançons dépassent Virton à troisième place mais restent derrière Mons, qui s'est imposé 2-0 contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise grâce à des buts de Leslie Bamona et Teddy Chevalier en deuxième mi-temps.

Un seul membre du top 6 battu

En tête du classement, l'Olympic Charleroi n'a pas tremblé à Tournai. Les Dogues ont ouvert le score dès la deuxième minute. Le doublé de Roman Ferber a mis les visiteurs sur du velours, l'Olympic s'est finalement imposé 0-4.

En revanche, Rochefort a été surpris à Binche. La réduction du score sur penalty en deuxième période n'a pas suffi pour faire oublier les deux buts encaissés (2-1). Les Namurois sont rejoints au classement par Stockay, victorieux 1-2 contre le SL 16 sur un but de Tom Panepinto, formé au Standard.