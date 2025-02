Le tour d'Europe des Diables Rouges : Quelles ont été les prestations de nos Belges à l'étranger ?

Certains Diables ont marqué, d'autres délivré des assists et certains ne sont malheureusement pas montés au jeu ce week-end. Nous faisons le point.

Liga

Lukebakio : Auteur d’une grosse prestation face à Valladolid, l’ailier a marqué et délivré une passe décisive, aidant fortement son équipe de Séville à s’imposer 0-4. Dodi Lukebakio a inscrit là son 10ᵉ but de la saison. Sambi Lokonga, lui, est toujours blessé.

Witsel : À nouveau sur le banc, le milieu n’est une nouvelle fois pas monté au jeu. Il n’a joué que 2 matchs sur les 11 derniers de l’Atlético, toutes compétitions confondues.

Courtois : Lors du match nul du Real face à Osasuna (1-1), Thibaut Courtois a réalisé une prestation correcte. Auteur de plusieurs arrêts, il n’a malheureusement pas su stopper le penalty d’Ante Budimir.

Mangala : Toujours blessé, le milieu de terrain n’a pas participé à la victoire d’Everton face à Crystal Palace.

Tielemans : L’ex-médian d’Anderlecht enchaîne les matchs pleins et de qualité avec Aston Villa. Il n’a malheureusement pas su trouver la solution pour éviter ce partage face à Ipswich, pourtant réduit à 10.

Sels et Castagne : Dans ce duel entre Fulham et Nottingham, deux Diables se sont affrontés. Timothy Castagne a enchaîné un 11ᵉ match complet de suite et a pu se réjouir d’une victoire, tandis que Matz Sels s’est retrouvé abandonné par sa défense face aux attaques adverses. Il est tout de même l’auteur de 8 parades dans le match, visiblement insuffisantes.

Doku : Pas de Belges sur le terrain au coup d’envoi du match opposant Manchester City à Newcastle. Jérémy Doku est monté au jeu à la 75ᵉ minute, tandis que Kevin De Bruyne n’est même pas entré. Il faut souligner qu’un match crucial les attend en semaine face au Real et que la rencontre contre Newcastle était déjà pliée à la mi-temps.

Trossard et Faes : Match dans le match entre Arsenal et Leicester puisque Wout Faes était au marquage de Leandro Trossard. Les Gunners se sont imposés 0-2 avec un assist de l’ailier belge sur le deuxième but. Faes et les siens s’inclinent impuissants et la prestation du défenseur belge a encore été très critiquée.

Lavia : À Chelsea, on n’a pas pu compter sur Roméo Lavia, blessé à la cuisse.

Mbangula : L’ailier voit de toutes les couleurs à la Juventus. Une fois titulaire, une fois remplaçant, il n’est même pas monté au jeu face à l’Inter, pourtant buteur en Ligue des champions cinq jours plus tôt.

Saelemaekers et Keita : Parme recevait l’AS Roma dimanche soir. Aidés par le carton rouge de Giovanni Leoni, Alexis Saelemaekers et les siens se sont imposés sur le plus petit des écarts (0-1). L’ailier a été bon et est sorti à la 75ᵉ. De son côté, Mandela Keita a cédé sa place à la mi-temps.

Van der Brempt : Sorti sur blessure face à la Juventus, le latéral était logiquement forfait pour le déplacement de Côme à la Fiorentina.

Lukaku et Ngonge : Le Napoli et la Lazio se sont quittés sur un match nul (2-2). Romelu Lukaku a joué 90 minutes et délivré un assist en pivot, dont il a le secret, pour le 1-1. Cyril Ngonge, lui, n’est pas monté au jeu.

De Ketelaere : Dans un match peut-être jugé facile face à Cagliari, l’Atalanta a laissé quelques cadres sur le banc, notamment Charles De Ketelaere. Sans doute pour les préserver en vue de la réception de Bruges en semaine, mais ils s’en sont mordus les doigts avec un triste 0-0. De Ketelaere est rentré à la pause.

Theate : La saison du défenseur se passe à merveille à Francfort. Titulaire indiscutable, il enchaîne les bons matchs, et les résultats suivent. Michy Batshuayi, lui, n’est pas monté au jeu.

Lynen : Au Werder Brême, ça se passe un peu moins bien pour l’ex-Unioniste. Également titulaire indiscutable, c’est au niveau des résultats que ça pêche. Nouvelle défaite des siens face à Hoffenheim.

Vranckx et Bornauw : Ouf de soulagement pour Aster Vranckx, qui retrouve une place de titulaire pour la première fois depuis le 5 octobre dernier. Son absence était due à une blessure dont il a mis du temps à se remettre. Sebastiaan Bornauw est à nouveau rentré dans le temps additionnel pour sécuriser cette victoire de Wolfsburg contre Stuttgart. Ameen Al Dakhil est toujours blessé côté VfB.

Duranville : L’ailier n’arrive plus à retrouver une place de titulaire à Dortmund. Monté à l’heure de jeu face à Bochum, il n’a pas su débloquer la situation pour son équipe.

Van der Heyden : Prêté à Saint-Pauli par Majorque, l’ancien défenseur de l’Union se construit une place de titulaire. Il a réalisé une bonne prestation au poste de piston gauche, mais son équipe a tout de même perdu 0-1 contre Fribourg. Le but est néanmoins tombé après sa sortie.

Openda et Vermeeren : Tous deux sur le banc, ils sont montés au jeu à la 63ᵉ minute pour Loïs Openda et à la 70ᵉ pour Arthur Vermeeren. Mais ne sont pas parvenus à modifier ce score de 0-0 face à Augsburg. Maarten Vandevoordt les a regardés depuis le banc de touche.

Meunier et Olaigbe : Thomas Meunier, auteur de 90 bonnes minutes, a contribué au clean sheet et à la victoire de Lille face à Rennes. Côté breton, Kazeem Olaigbe est rentré pour les 10 dernières minutes.

Fofana : L’ailier virevoltant n’a joué que 12 petites minutes sur le terrain de Montpellier. Victoire 1-4 de l’OL.

Stassin : L’attaquant a sauvé l’honneur pour Saint-Étienne avec un vrai but d’attaquant, mais c’était trop tard. Le score était déjà de 5-0 pour Marseille, et ce but à 10 minutes du terme ne compte donc que pour les stats.

Liga Portugal

Debast : Une nouvelle fois monté au jeu en première mi-temps suite à la blessure d’un coéquipier, Zeno Debast est bien rentré dans le match, mais il n’a malheureusement pas su éviter le nul du Sporting Lisbonne face à Arouca.