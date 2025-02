🎥 "Puta*n, je vais te baiser" : quand un Diable Rouge et un ancien Unioniste se chamaillent à l'entraînement

Mohamed Amoura a pris pour cible Sebastiaan Bornauw en le taquinant lors d'un entra√ģnement de Wolfsburg r√©cemment. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Diable Rouge a r√©agi sans d√©tour !

Wolfsburg est un club qui a accueilli de nombreux Belges ces dernières années. Actuellement, il n'y a plus que deux Diables Rouges qui figurent dans l'équipe de Bundesliga : Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx.

D'autres joueurs bien connus de notre bonne vieille Pro League, Andreas Skov Olsen et Mohamed Amoura, jouent également avec les Loups. Et c'est d'ailleurs une scène entre l'ancien Unioniste et le défenseur qui fait sourire les internautes.

Le club allemand a publié une vidéo sur son compte Instagram où l'on peut apercevoir les deux hommes se chamailler. "Puta*n, je vais te ba*ser", s'exclame avec le sourire Bornauw en réponse à une boule de neige lancée sur lui par Amoura.

Une vidéo qui témoigne de l'ambiance plutôt amicale au sein du groupe. Cité sur le départ cet été, l'ancien Unioniste pourrait cependant prochainement déjà dire au revoir à ses coéquipiers.