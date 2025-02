🎥 Quel bijou ! Alexis Saelemaekers continue d'impressionner avec un enchaînement de pure beauté

L'AS Roma l'a emporté 4-0 contre Monza. Alexis Saelemaekers a ouvert le score d'un but splendide.

Quelle saison est en train de nous faire Alexis Saelemaekers ! À son retour de blessure au début du mois de décembre, l'AS Roma avait changé deux fois de coach, l'équipe reste désormais sur neuf matchs sans défaite, avec Saelemaekers en chef de file.

Le contrecoup de son opération à la cheville ? On l'attend toujours. Replacé sur la droite par Claudio Ranieri, le Diable Rouge fait merveille et se montre plus décisif offensivement.

Les gestes d'un homme en confiance

L'ancien Anderlechtois est en train de signer la saison la plus prolifique de sa carrière alors que nous ne sommes qu'en février et qu'il a manqué dix semaines de compétition.

Ce soir, Saelemaekers a inscrit son cinquième but de la saison en Serie A, et quel but ! Trouvé sur la droite, le joueur prêté par l'AC Milan a fait mine de centrer du droit avant de revenir dans le jeu et d'enrouler une délicieuse frappe du pied gauche, imparable pour le gardien (10e, 1-0).

⚽️ GOAL: Saelemaekers

L'AS Roma a ensuite fait le break avant la mi-temps pour s'offrir un match assez tranquille (victoire 4-0). Les Giallorossi reviennent à deux points de la sixième place de la Fiorentina.