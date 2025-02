La connexion Doku - Haaland prend une nouvelle ampleur à Manchester City : "Jérémy devrait avoir bien plus de passes décisives"

Manchester City n'a pas réussi à se mettre à l'abri, mais s'est imposé sur la pelouse de Tottenham, ce mercredi soir. Erling Haaland a inscrit le seul but de la partie, sur un assist de Jérémy Doku.

Alors qu'un duel se tenait entre Nottingham Forest et Arsenal, ce mercredi soir, Manchester City avait une bonne occasion de se rapprocher du podium de la Premier League en cas de victoire à Tottenham, une pelouse où les Skyblues ne gagnent que peu souvent.

Pourtant, en première période, les débats ont été largement dominés par les joueurs de Pep Guardiola, qui ont ouvert le score dès le premier quart d'heure, via Erling Haaland, servi par Jérémy Doku.

Ensuite, Manchester City n'est jamais parvenu à se mettre à l'abri, malgré plusieurs occasions en or. Haaland a bien cru s'offrir un doublé en toute fin de match, mais son but a été annulé pour une faute de main contestable, tandis que Pape Matar Sarr a manqué l'immanquable dans les derniers instants pour Tottenham.

Erling Haaland semble apprécier sa connexion avec Jérémy Doku

City a gagné, mais City a encore oublié de se mettre à l'abri, malgré les nombreuses occasions apportées par Jérémy Doku depuis son côté gauche. Comme face à Liverpool et Trent Alexander-Arnold, le Diable Rouge a fait vivre un calvaire à son opposant direct.

"Jérémy devrait avoir bien plus de passes décisives, y compris ce soir. Mais je suis content de cette victoire et de ce but, c'était un super ballon de sa part, même si il a légèrement été dévié. Je pense que Jérémy a joué un très bon match, il nous a aidé à remporter une victoire importante", se réjouissait Erling Haaland au micro Sky Sports. Et voilà donc City de retour à une petite longueur du top 3.

Sur les réseaux sociaux, la performance du duo Doku - Haaland est très commenté. Les supporters de Manchester City estiment en majorité que ces deux hommes, avec Savinho, doivent être les attaquants indéboulonnables de l'équipe quadruple championne d'Angleterre en titre. Ce mercredi soir, la passe décisive de Jérémy Doku n'a pas été comptabilisée, car déviée par un défenseur. Mais qu'elle soit répertoriée dans les stastistiques ou non, c'est bien lui qui a offert le ballon de but au Norvégien.