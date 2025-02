Kévin Denkey, l'ancien du Cercle de Bruges cartonne avec son nouveau club

L'ancien attaquant du Cercle de Bruges, Kevin Denkey est en train de vivre un début de saison de rêve avec son nouveau club. Le Togolais s'impose déjà comme l'une des révélations du championnat américain.

Kevin Denkey, l’attaquant togolais, s’impose comme la révélation du début de saison à Cincinnati. Avec 3 buts en 3 titularisations toute compétition confondues, l’ancien joueur du Cercle de Bruges enflamme déjà les filets et fait vibrer son nouveau club.

En l’espace d’une semaine, Denkey a inscrit trois buts décisifs. Son premier exploit a eu lieu contre Motagua en CONCACAF, où il a permis à son équipe de prendre l’avantage (1-2) avant de s’imposer 1-4.

Trois jours plus tard, il a de nouveau marqué, cette fois en MLS, offrant à Cincinnati une victoire 1-0 face aux New York Red Bulls. Ce jeudi, il a encore frappé, signant le seul but de son équipe contre Motagua (1-1).

Excité de rejoindre un nouveau championnat, il avait déclaré à la presse "Quand j’ai vu ce projet, j’ai su que c’était pour moi."

En Belgique, où il a marqué les esprits lors de son passage au Cercle de Bruges, on savait déjà que Denkey avait du talent. Mais son début de saison dépasse toutes les attentes.