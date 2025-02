Mourinho contre-attaque : la guerre judiciaire s'enflamme contre Galatasaray

José Mourinho, l’entraîneur de Fenerbahçe, a décidé de riposter après les accusations de racisme portées contre lui par Galatasaray. Suite au match nul (0-0) entre les deux rivaux stambouliotes lundi dernier, le technicien portugais a été vivement critiqué pour des propos tenus en conférence de presse.

Galatasaray a déposé plainte contre lui l’accusant de racisme, ce qui a conduit à une suspension de quatre matches. Mais celui qu'on surnomme The Special One ne compte pas rester sans réagir.

Un communiqué a été publié ce vendredi sur les réseaux sociaux de Fenerbahçe, le club a annoncé que son entraîneur avait engagé une action en justice contre Galata, le rival historique.

Par l'intermédiaire des avocats du club, Mourinho réclame des dommages moraux d’un montant symbolique de 1,907 million de livres turques (environ 50 000 euros). Ce chiffre fait référence à l’année de fondation de Fenerbahçe, 1907.

Les tensions ont éclaté après les déclarations de Mourinho à l’issue du match. Le Portugais avait critiqué le comportement du banc adverse, affirmant que "le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque décision".

We are with you Jose Mourinho! 💛💙 pic.twitter.com/Rn7R8teHSr