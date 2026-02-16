Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Photo: © photonews

C'est l'un des transferts les plus surprenants de l'hiver : Raheem Sterling, ex-star de Manchester City laissée libre par Chelsea, a signé à Feyenoord. Mais dans un premier temps, il va s'entraîner... à Tubize.

Les employés du Proximus Basecamp de Tubize vont voir débarquer une tête bien connue dans les jours à venir au centre d'entraînement habituellement utilisé par les sélections nationales belges. Raheem Sterling (31 ans) va en effet se préparer à son nouveau défi avec Feyenoord sur notre territoire.

Et il ne vient pas seul : c'est tout le club de Rotterdam qui déménage temporairement et vient profiter des installations nationales, nous apprend le Nieuwsblad

Pourquoi Raheem Sterling vient-il à Tubize ? 

En cause : le contrat de travail de Sterling n'est pas encore en ordre. Sans ce dernier, l'international anglais ne peut pas jouer pour Feyenoord... mais ne peut également même pas s'entraîner sur le territoire néerlandais. 

Et plutôt que de laisser l'ancien joueur de Chelsea, débarqué libre cet hiver, s'entraîner seul de son côté, le club néerlandais a décidé de temporairement venir s'exiler à Tubize. Une manière de faciliter l'intégration de la nouvelle star de Feyenoord, qui a accepté de diviser son salaire par dix pour se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde.


Les installations du Proximus Basecamp ont déjà été utilisées pour des stages de préparation : l'Union Saint-Gilloise y a préparé la saison 2025-2026, et Chelsea y a déjà envoyé ses équipes de jeunes. 

