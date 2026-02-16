Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

À quelques jours de la réception de l'Atlético Madrid, le Club de Bruges a pris les trois points mais certainement pas la confiance. Brandon Mechele relativisait.

Dans des conditions très compliquées, le Club de Bruges a pris les trois points dans le derby face au Cercle. Sans briller, c'est le moins qu'on puisse dire. "Deux tirs, deux buts ? C'est très bien, c'est ce qu'on appelle de l'efficacité", souriait Brandon Mechele au micro de Sporza après le match.

Le défenseur sait bien sûr que son équipe n'a pas fait un grand match. "Nous avons eu du mal à trouver les connexions en première mi-temps, nous jouions trop latéral", reconnaît Mechele. "Le Cercle mettait une pression agressive, on sait que c'est leur style, et nous ne trouvions pas les solutions".

Ivan Leko positif

Mais le plus important, surtout dans les conditions météorologiques de la deuxième période, était de gagner. "Un derby n'est pas toujours un beau match, mais c'est bien de la gagner", pointe le Diable Rouge. "Nous réduisons l'écart avec l'Union. Espérons continuer de la sorte".

Ivan Leko, lui, assurait que le Club de Bruges avait bel et bien emmagasiné de la confiance avec ce résultat à l'approche de la Champions League. "D'habitude, quand nous gagnons, nous jouons bien. Cette fois, ce n'était pas top", reconnaît le coach brugeois.

Lire aussi… 🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur›

"Mais c'est aussi positif de savoir gagner dans ces circonstances. Ca montre qu'il ne faut pas toujours que ce soit du football-champagne", souligne ensuite Leko. "Nous allons apprendre de ce match et nous améliorer. Je retiens le fait que nous avons tenu bon".