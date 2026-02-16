Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La phase régulière s'est terminée ce dimanche en D1 ACFF. Six équipes joueront la montée, six autres lutteront pour le maintien.

C'était la dernière ligne droite pour la phase régulière de D1 ACFF ce dimanche après-midi et le suspense était au rendez-vous. Avec six matchs au programme, les clubs jouaient gros pour la suite de la saison. Le championnat se sépare en deux : les six premiers s'affronteront pour la montée, tandis que les six autres devront lutter pour ne pas descendre.

Les jeunes de l'Union Saint-Gilloise ont réussi un joli coup contre Namur. Menés après un but de Bertaccini, ils ont renversé le match grâce à un doublé de Keita pour s'imposer 1-2.

Virton a pris le dessus sur les Zébrillons de Charleroi 2-1. Rochefort est allé s’imposer 0-1 sur la pelouse du SL16 avec un but à la 70e minute. En revanche, les Dragons de Mons et Stockay n'ont pas trouvé la faille, tout comme le Crossing Schaerbeek face au RSC Habay et Meux contre Tubize. Trois 0-0.

Tubize en tête

Au classement, Tubize termine premier avec 47 points. Mons et Virton suivent avec 44 unités. Meux, Habay et Rochefort complètent le top 6 et disputeront les play-offs pour la montée.

Le SL16 dernier


Dans le bas du tableau, les U23 de Charleroi, les U23 de l'Union Saint-Gilloise, Stockay, Namur, le Crossing Schaerbeek et le SL16 joueront le maintien. La deuxième phase s'annonce décisive pour ces équipes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Mons
Virton

Plus de news

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
4
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

21:00
1
🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

20:30
Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

20:00
Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

19:30
Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

19:00
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

18:17
Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

18:30
1
Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

18:00
Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

17:30
Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

16:00
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG Réaction

"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

14:40
2
Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

15:00
Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

14:20
Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

14:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
3
"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG Réaction

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

12:40
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

12:20
Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

12:00
"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

11:30
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos Réaction

🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

10:20
Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

10:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 22
Mons Mons 2-0 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Namur Namur 1-2 Union SG Union SG
Virton Virton Rem Charleroi Charleroi
Meux Meux 0-0 Tubize-Braine Tubize-Braine
SL16 FC SL16 FC 0-1 Rochefort Rochefort
Schaerbeek Schaerbeek 0-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved