Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

La phase régulière s'est terminée ce dimanche en D1 ACFF. Six équipes joueront la montée, six autres lutteront pour le maintien.

C'était la dernière ligne droite pour la phase régulière de D1 ACFF ce dimanche après-midi et le suspense était au rendez-vous. Avec six matchs au programme, les clubs jouaient gros pour la suite de la saison. Le championnat se sépare en deux : les six premiers s'affronteront pour la montée, tandis que les six autres devront lutter pour ne pas descendre.

Les jeunes de l'Union Saint-Gilloise ont réussi un joli coup contre Namur. Menés après un but de Bertaccini, ils ont renversé le match grâce à un doublé de Keita pour s'imposer 1-2.

Virton a pris le dessus sur les Zébrillons de Charleroi 2-1. Rochefort est allé s’imposer 0-1 sur la pelouse du SL16 avec un but à la 70e minute. En revanche, les Dragons de Mons et Stockay n'ont pas trouvé la faille, tout comme le Crossing Schaerbeek face au RSC Habay et Meux contre Tubize. Trois 0-0.

Tubize en tête

Au classement, Tubize termine premier avec 47 points. Mons et Virton suivent avec 44 unités. Meux, Habay et Rochefort complètent le top 6 et disputeront les play-offs pour la montée.

Le SL16 dernier



Dans le bas du tableau, les U23 de Charleroi, les U23 de l'Union Saint-Gilloise, Stockay, Namur, le Crossing Schaerbeek et le SL16 joueront le maintien. La deuxième phase s'annonce décisive pour ces équipes.