Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Photo: © photonews

Connaissez-vous Jonathan Dubasin ? S'il est mentionné comme étant de nationalité espagnole, l'attaquant de Gijon est bel et bien belge d'origine.

Son nom ne vous dit peut-être pas grand chose, mais le deuxième meilleur buteur de Liga2, la deuxième division espagnole, est bel et bien de nationalité belge. Il s'agit de Jonathan Dubasin (26 ans), auteur d'une saison exceptionnelle avec le Sporting Gijon. 

Né de parents namurois, Jonathan Dubasin a cependant vu le jour en Catalogne, à La Seu d'Urgell. Il n'a par la suite jamais évolué en Belgique, restant en Espagne durant toute sa formation et passant notamment par Gérone. La D2 espagnole, il connaît bien : avec l'UD Albacete, à l'époque, il avait déjà brillé, inscrivant 10 buts en 39 matchs en 2022-2023.

International U19 avec la Belgique 

Cela lui avait valu un premier transfert à l'étranger, direction le FC Bâle, où les choses ne se sont pas passées comme prévu (3 buts en 11 matchs pour le club suisse). Prêté à l'été 2024 au Sporting Gijon, il convainc au point de signer définitivement l'été dernier.

Et Gijon ne regrette pas son achat, car le Belgo-Espagnol réalise la meilleure saison de sa carrière. Avec 12 buts en 22 matchs, il aide son équipe à rester à portée du peloton de tête : le Sporting est 9e au classement mais n'a que 5 points de retard sur le podium. 

Bien sûr, Jonathan Dubasin n'a que très peu de chances d'un jour devenir Diable Rouge, à moins de décrocher un beau transfert direction la Liga - ou la Jupiler Pro League ? - l'été prochain. Mais fut un temps où la fédération gardait un oeil sur lui. 

En effet, en 2019, alors qu'il évoluait chez les jeunes de Gérone, Dubasin avait été appelé en équipe nationale U19, disputant un match amical face au FCV Dender. Titularisé par Jacky Mathijssen, il était notamment entouré d'Arthur Theate, Thierry Lutonda, Théo Leoni ou encore Adriano Bertaccini. 

