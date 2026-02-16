Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes
Photo: © photonews

Saint-Trond est la bonne surprise de la saison, et a encore frappé fort en battant Zulte Waregem ce dimanche. Mais un incident est venu gâcher la fête.

Ce dimanche, Joseph Opoku a brillé face à Saint-Trond, inscrivant un doublé en sept minutes (18e, 25e) pour mettre Zulte Waregem sur du velours, pensait-on. La rencontre va finalement basculer en faveur des Canaris après un carton rouge et un penalty en fin de première mi-temps.

Mais en tribunes, la fête n'aura pas été totale. Opoku a en effet la cible d'injures racistes de la part de certaines personnes au Stayen, ont rapporté divers observateurs ainsi que le corps arbitral. 

Le communiqué de Zulte Waregem 

Un comportement dénoncé par le club de Zulte Waregem via un communiqué officiel. Le club flandrien assure travailler "en étroite collaboration avec STVV, les autorités compétentes et les responsables du stade" pour identifier les coupables. 

"L'Essevee assure également Joseph Opoku de son soutien et de sa solidarité. Nos joueurs doivent pouvoir pratiquer leur sport dans le respect et la sécurité, sans être confrontés à des mots de discrimination et de haine", écrit également le club. 

Lire aussi… "On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux
Du côté de Saint-Trond, aucun commentaire officiel n'a été émis. 

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
