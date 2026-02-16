Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Saint-Trond est la bonne surprise de la saison, et a encore frappé fort en battant Zulte Waregem ce dimanche. Mais un incident est venu gâcher la fête.

Ce dimanche, Joseph Opoku a brillé face à Saint-Trond, inscrivant un doublé en sept minutes (18e, 25e) pour mettre Zulte Waregem sur du velours, pensait-on. La rencontre va finalement basculer en faveur des Canaris après un carton rouge et un penalty en fin de première mi-temps.

Mais en tribunes, la fête n'aura pas été totale. Opoku a en effet la cible d'injures racistes de la part de certaines personnes au Stayen, ont rapporté divers observateurs ainsi que le corps arbitral.

Le communiqué de Zulte Waregem

Un comportement dénoncé par le club de Zulte Waregem via un communiqué officiel. Le club flandrien assure travailler "en étroite collaboration avec STVV, les autorités compétentes et les responsables du stade" pour identifier les coupables.

"L'Essevee assure également Joseph Opoku de son soutien et de sa solidarité. Nos joueurs doivent pouvoir pratiquer leur sport dans le respect et la sécurité, sans être confrontés à des mots de discrimination et de haine", écrit également le club.

Lire aussi… "On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux ›

Du côté de Saint-Trond, aucun commentaire officiel n'a été émis.