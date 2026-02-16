Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"
Photo: © photonews

Jérémy Taravel a peut-être bien dirigé son dernier match en tant que T1 intérimaire du RSC Anderlecht. L'euphorie de la demi-finale passée, espère-t-il encore rester en poste ?

C'est peut-être lié à la culture de l'instant, mais les supporters d'Anderlecht étaient presque unanimes après la qualification inespérée pour la finale de la Croky Cup : pourquoi ne pas laisser Jérémy Taravel en poste un peu plus longtemps ?

Quelques jours plus tard, la prestation très moyenne face à la RAAL (malgré, là aussi, un bon début de match) a probablement tiédi l'enthousiasme de certains. Mais la cote de Taravel reste haute, que ce soit au Lotto Park ou dans le vestiaire.

Taravel restera-t-il à Anderlecht

Alors que le dossier Alfred Schreuder est plus compliqué que prévu, le T1 intérimaire affirme ne pas vouloir se projeter. "Je ne m'attends à rien de la part du club. On m'a demandé d'aller en finale, et de préparer le match de ce soir", résume-t-il en conférence de presse.

Jérémy Taravel s'est mis à disposition du club, dans des circonstances improbables, et sait qu'il a peu de chances de rester l'entraîneur principal. "Je ne me préoccupe pas de ma petite personne. Je ne me projette pas", assure-t-il. "Lundi, nous avons congé. Les joueurs en ont besoin et moi aussi car ça a été une période intense sur le plan personnel".

Lire aussi… L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal
Si Schreuder ou un autre entraîneur débarque, reste à voir si le Français aura une place dans le staff. C'est un point qu'il peut être difficile à négocier avec le futur coach des Mauves. "Je suis à la disposition du club, il y a une confiance mutuelle. Nous allons avoir des discussions pour l'avenir", conclut Taravel. 

