Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"
Photo: © photonews

Que pense Enric Llansana de l'arrivée d'Alfred Schreuder ? L'Hispano-Néerlandais pourrait être déçu que ce ne soit pas son ancien coach, Paul Simonis, qui débarque au Lotto Park...

Enric Llansana ne connaît pas personnellement Alfred Schreuder, candidat n°1 à la succession de Besnik Hasi, mais le connaît de réputation. "Je n'ai jamais travaillé ni vraiment discuté avec lui, mais aux Pays-Bas, il est vu comme un entraîneur de qualité", affirme le milieu de terrain néerlandais.

"Le fait que ça n'ait pas marché à l'Ajax ne signifie pas forcément que ce n'est pas un bon coach. D'autres que lui ont aussi échoué à l'Ajax par la suite", relativise Llansana, qui a probablement espéré que Paul Simonis, son ex-coach à Go Ahead Eagles, devienne le T1 des Mauves.

Llansana n'a pas contacté Simonis 

"Si je suis déçu qu'il ne vienne pas ? Honnêtement, je ne m'en préoccupe pas du tout", évacue l'Hispano-Néerlandais. Enric Llansana affirme d'ailleurs que le groupe tente de rester concentré sur son jeu, sans penser au prochain coach.

"Nous donnons le meilleur de nous-mêmes et soutenons le staff en place. Nous sommes tous derrière Jérémy Taravel en ce moment", assure-t-il. "Non, je n'ai pas eu de contact avec Simonis et n'ai pas essayé de le convaincre de venir, ce n'est pas mon rôle". 

Lire aussi… 🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs
L'essentiel est que les choses soient claires le plus rapidement possible. "Qui que soit le nouvel entraîneur, nous devrons nous adapter et être derrière lui. La seule chose qui compte, c'est qu'Anderlecht aille de l'avant et obtienne des résultats". 

Anderlecht
RAAL La Louvière
Enric Llansana

