Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avec Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi, Ivan Leko dispose de deux attaquants de pointe, en plus de Gustaf Nilsson, qui ne semble plus vraiment entrer dans les plans du coach croate. L'entraîneur du Club de Bruges refuse cependant de trancher entre les buteurs.

Face au Cercle de Bruges, Nicolo Tresoldi a de nouveau été préféré en pointe. L’attaquant allemand a inscrit l’important but d’ouverture juste après la pause. Il s’agit déjà de son huitième but en championnat cette saison.

En 41 matchs sous les couleurs des Blauw en Zwart, Tresoldi a trouvé le chemin des filets à onze reprises et délivré quatre assists. Romeo Vermant a également planté onze buts cette saison, accompagnés de deux assists, mais en seulement 33 rencontres.

Ivan Leko refuse de trancher entre Vermant et Tresoldi

Ivan Leko ne souhaite pas établir de hiérarchie claire. "Il n’y a pas de hiérarchie entre les attaquants, et nous leur disons clairement", a expliqué Ivan Leko.

"Cette fois, Tresoldi a été notre match-winner. Ces dernières semaines, c’était souvent Vermant. Peut-être que ce sera à nouveau lui mercredi contre l’Atlético Madrid. Nous avons besoin de tous nos attaquants, y compris Gustaf Nilsson."

Lire aussi… La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?
Reste que le rôle de Nilsson, une nouvelle fois absent de la sélection, semble de plus en plus limité. Ivan Leko devrait donc continuer à alterner entre Tresoldi et Vermant dans les semaines à venir. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Cercle de Bruges
Nicolò Tresoldi
Romeo Vermant
Ivan Leko

Plus de news

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

12:20
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

20:30
Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

Quel avenir pour Jérémy Taravel ? "Je suis à la disposition du club mais je n'attends rien"

12:40
Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

Scandale au Stayen : un joueur de Zulte Waregem cible d'injures racistes

12:00
L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

11:20
1
Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

Il peut techniquement être Diable Rouge : un Belge parmi les meilleurs buteurs de D2 espagnole

11:40
🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

11:00
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
2
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

07:40
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
2
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
4
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47
Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

21:00
1
Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

19:30
Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

20:00
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

18:17
Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

18:30
1
Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

19:00
Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

17:30
Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

18:00
Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved