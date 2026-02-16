Qui est le numéro 9 attitré du Club de Bruges ? La réponse d'Ivan Leko

Avec Romeo Vermant et Nicolo Tresoldi, Ivan Leko dispose de deux attaquants de pointe, en plus de Gustaf Nilsson, qui ne semble plus vraiment entrer dans les plans du coach croate. L'entraîneur du Club de Bruges refuse cependant de trancher entre les buteurs.

Face au Cercle de Bruges, Nicolo Tresoldi a de nouveau été préféré en pointe. L’attaquant allemand a inscrit l’important but d’ouverture juste après la pause. Il s’agit déjà de son huitième but en championnat cette saison.

En 41 matchs sous les couleurs des Blauw en Zwart, Tresoldi a trouvé le chemin des filets à onze reprises et délivré quatre assists. Romeo Vermant a également planté onze buts cette saison, accompagnés de deux assists, mais en seulement 33 rencontres.

Ivan Leko refuse de trancher entre Vermant et Tresoldi

Ivan Leko ne souhaite pas établir de hiérarchie claire. "Il n’y a pas de hiérarchie entre les attaquants, et nous leur disons clairement", a expliqué Ivan Leko.

"Cette fois, Tresoldi a été notre match-winner. Ces dernières semaines, c’était souvent Vermant. Peut-être que ce sera à nouveau lui mercredi contre l’Atlético Madrid. Nous avons besoin de tous nos attaquants, y compris Gustaf Nilsson."

Reste que le rôle de Nilsson, une nouvelle fois absent de la sélection, semble de plus en plus limité. Ivan Leko devrait donc continuer à alterner entre Tresoldi et Vermant dans les semaines à venir.