🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La RAAL a pris un très bon point à Anderlecht ce dimanche. Il reste désormais cinq matchs aux Loups pour réussir leur opération de sauvetage.

On a longtemps cru que La Louvière vivrait une fin de saison plus tranquille, après avoir réalisé un début de saison de rêve et pris beaucoup de points dans les premiers mois de compétition. La RAAL cale cependant, assez logiquement, ces derniers mois et chaque point pris compte.

Le partage à Anderlecht était donc très important, une semaine après avoir failli accrocher l'Union. Il reste cinq matchs pour prendre un maximum de points, et Frédéric Taquin se veut très ambitieux, comme il l'a annoncé à ses joueurs après le match.

La RAAL, invaincue jusqu'en fin de saison maintenant ? 

Lors de son discours, filmé par les caméras de DAZN, l'entraîneur des Loups a en effet lancé un message fort : "On prend un grand point ici, on a vécu 15-20 minutes difficiles mais on s'est serré les coudes. Maintenant, on ne perd plus jusqu'à la fin de saison", lance Taquin. 

"On ne perd plus un p*tain de match jusqu'en fin de saison, les gars", insiste-t-il, avant que les joueurs de la RAAL aillent saluer le large contingent de bruyants supporters ayant fait le déplacement au Lotto Park.

Lire aussi… Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Ce n'est pas un mince défi que lance le coach louviérois à ses joueurs, car le programme de la RAAL est relevé : Malines, le Standard, l'Antwerp, le Cercle de Bruges et le KRC Genk. Si elle ne s'incline véritablement pas durant ces cinq matchs, La Louvière aura fait un grand pas vers le maintien. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
RAAL La Louvière

Plus de news

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

09:00
1
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
1
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
4
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47
🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

20:30
Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

21:00
1
Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

19:30
Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

20:00
Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

18:30
1
Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

19:00
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

18:17
Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

14:20
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00
Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

17:30
Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

15:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
3
Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

18:00
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

"On ne peut pas jouer à dix et demi" : la RAAL sort du silence concernant Alexis Beka Beka

15/02
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

16:00
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved