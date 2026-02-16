🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

La RAAL a pris un très bon point à Anderlecht ce dimanche. Il reste désormais cinq matchs aux Loups pour réussir leur opération de sauvetage.

On a longtemps cru que La Louvière vivrait une fin de saison plus tranquille, après avoir réalisé un début de saison de rêve et pris beaucoup de points dans les premiers mois de compétition. La RAAL cale cependant, assez logiquement, ces derniers mois et chaque point pris compte.

Le partage à Anderlecht était donc très important, une semaine après avoir failli accrocher l'Union. Il reste cinq matchs pour prendre un maximum de points, et Frédéric Taquin se veut très ambitieux, comme il l'a annoncé à ses joueurs après le match.

La RAAL, invaincue jusqu'en fin de saison maintenant ?

Lors de son discours, filmé par les caméras de DAZN, l'entraîneur des Loups a en effet lancé un message fort : "On prend un grand point ici, on a vécu 15-20 minutes difficiles mais on s'est serré les coudes. Maintenant, on ne perd plus jusqu'à la fin de saison", lance Taquin.

💬 | “On ne perd plus jusqu’à la fin de la saison” - le message de Frédéric Taquin est clair. 🔒🐺 #ANDRAL pic.twitter.com/BBwyRcjclw — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 15, 2026

"On ne perd plus un p*tain de match jusqu'en fin de saison, les gars", insiste-t-il, avant que les joueurs de la RAAL aillent saluer le large contingent de bruyants supporters ayant fait le déplacement au Lotto Park.



Ce n'est pas un mince défi que lance le coach louviérois à ses joueurs, car le programme de la RAAL est relevé : Malines, le Standard, l'Antwerp, le Cercle de Bruges et le KRC Genk. Si elle ne s'incline véritablement pas durant ces cinq matchs, La Louvière aura fait un grand pas vers le maintien.