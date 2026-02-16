🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1

🎥 Sofiane Boufal a failli inscrire le but de la saison : l'ex-Unioniste s'éclate en Ligue 1


Sofiane Boufal a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Le Havre sur un bilan mitigé, mais en Ligue 1, il retrouve ses couleurs.

Arrivé au Havre cet hiver, Sofiane Boufal s'éclate. Auteur de deux assists lors des deux derniers matchs de Ligue 1, il n'a pas encore inscrit son premier but, mais est passé tout près de le faire... et de bien belle manière.

Face à Toulouse, l'ancien milieu de terrain de l'Union a éliminé deux adversaires d'un petit pont et d'une accélération dans le rond central, avant... de tenter un lob à longue distance sur Guillaume Restes, qui était un peu trop avancé.

Sofiane Boufal près du but de l'année 

La frappe a bien failli tromper le portier toulousain, mais a heurté le dessus de la barre. Le Havre finira par s'imposer 2 buts à 1, avec une passe décisive de l'international marocain, donc.

À l'Union Saint-Gilloise, Boufal a par moments montré toutes ses qualités techniques, mais a peiné à enchaîner les matchs. Il a été libéré pour services rendus à 6 mois de la fin de son contrat par le champion de Belgique, et retrouve visiblement le plaisir au Stade Océane.

Au Parc Duden, Sofiane Boufal avait disputé 40 matchs, délivrant 6 passes décisives. C'est déjà en Ligue 1 qu'il avait le plus brillé, disputant une centaine de matchs pour le LOSC et Angers, inscrivant 27 buts et délivrant 20 assists. 

