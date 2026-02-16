L'un des derniers transferts d'Olivier Renard peine à convaincre : la statistique qui fait mal

Danylo Sikan est arrivé à Anderlecht avec pour objectif de régler le problème récurrent des Mauves en pointe. Résultat : il n'est pas titulaire, et peine à convaincre...

Anderlecht aurait-il commis une grossière erreur de casting ? Jérémy Taravel, en tout cas, en a l'air persuadé : pour la deuxième fois d'affilée, il a décidé de jouer sans vrai attaquant de pointe plutôt que de titulariser Danylo Sikan.

Mihajlo Cvetkovic est monté au jeu avant l'Ukrainien et a une nouvelle fois paru plus mobile et impactant, tandis que Sikan est rentré à 4 minutes du terme. Ca fait tache pour un attaquant acheté 4 millions d'euros. L'un des derniers échecs de l'ère Renard ?

Danylo Sikan convaincra-t-il Alfred Schreuder ?

Il est encore trop tôt pour le dire, Danylo Sikan ayant bien sûr besoin de temps pour s'adapter à ses équipiers. Mais le fait est qu'il montre peu de choses dans le temps qui lui est imparti, gagnant peu de duels et amenant peu voire pas de danger.

Une statistique le démontre : face à la RAAL, Sikan a tiré au but... pour la première fois en quatre rencontres dans le jeu. On ne parle ainsi même pas de frappe cadrée, car ce tir-là a directement été s'écraser sur Mihajlo Cvetkovic.

Reste à voir si le successeur de Taravel sera assez convaincu pour refaire de l'Ukrainien un titulaire. Besnik Hasi et Edward Still lui avaient fait confiance, sans succès. Pendant ce temps, Luis Vazquez, au niveau inquiétant à Anderlecht, s'éclate en Espagne : et si le problème n'était pas (seulement) l'attaquant ?