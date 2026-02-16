La Bundesliga lui fait déjà de l'œil : combien de temps le Club de Bruges peut-il encore le retenir ?

Bruges a validé son ticket pour les PO1 en battant le Cercle ce week-end, et Nicolo Tresoldi a encore rappelé pourquoi de nombreux clubs allemands le suivent de près.

Le but d'ouverture de Nicolo Tresoldi était son premier tir cadré dans le derby brugeois, et il a fait mouche. Il s'agissait de sa onzième réalisation de la saison, et son troisième sur les quatre derniers matchs de championnat.

L'attaquant germano-italien profite de l'absence de Romeo Vermant, qui est laissé au repos ces dernières semaines. De quoi compliquer les choix d'Ivan Leko à terme, même si le Croate affirme qu'il n'a "pas de hiérarchie".

Tresoldi intéresse la Bundesliga

"Premier choix, deuxième choix... je ne vois pas les choses comme ça. Le football est dynamique et fluctuant. Nico est l'homme du match aujourd'hui mais Romeo l'a déjà été lors des week-ends précédents", relativise Leko.

Une chose est sûre : Nicolo Tresoldi continue sa progression, y compris sur le plan physique. L'Italien est devenu particulièrement solide au duel et participe énormément à la construction du jeu. De quoi justifier l'intérêt étranger dont il peut se targuer.

En effet, comme le rappelle le Nieuwsblad, plusieurs clubs de Bundesliga comme le RB Leipzig, l'Eintracht Francfort ou encore le Vfb Stuttgart ont déjà frappé à la porte. Bruges pourra-t-il garder son attaquant l'été prochain?