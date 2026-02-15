Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Atlético de Madrid, prochain adversaire du Club de Bruges, s'est fait humilier en Liga par une équipe du bas de classement.

L'Atlético de Madrid est retombé sur terre. Trois jours après sa démonstration contre le Barça en Coupe du Roi, le club madrilène a été battu 3-0 par le Rayo Vallecano en Liga. Une défaite face à une équipe qui jouait le bas du classement.

Le Rayo a frappé au meilleur moment. Fran Perez a ouvert le score, puis Oscar Valentin a doublé la mise dans la foulée. L'Atlético s'est retrouvé dos au mur en quelques minutes.

Les hommes de Diego Simeone ont eu du mal à entrer dans la rencontre. Nobel Mendy a marqué de la tête pour porter le score à 3-0. Le Rayo a été solide et a contrôlé le match jusqu'au bout.

Un avantage pour Bruges ?

Cette défaite pourrait donner des idées à Ivan Leko. Le Club de Bruges recevra les Madrilènes mercredi prochain pour le barrage de Ligue des champions. Lors de leurs deux dernières confrontations, en octobre 2022, les Brugeois avaient obtenu un nul et une victoire.



Le Real Madrid compte 15 points d'avance au classement. L'Atlético est quatrième, à égalité avec Villarreal.