Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Malgré les fortes chutes de neige, les rencontres de Jupiler Pro League ont bien eu lieu dimanche. Selon Serge Gumienny, c'était la bonne décision au regard du règlement, même s'il émet des réserves concernant la préparation des clubs.

C'est peut-être un petit miracle : malgré les fortes chutes de neige, aucun match n'a été interrompu ni reporté en D1A ce dimanche. "Selon le règlement, c'était la bonne décision de laisser les matchs se dérouler", se réjouit l'ex-arbitre Serge Gumienny dans Het Belang Van Limburg.

"Le règlement précise qu'on peut jouer si les lignes restent visibles dans la neige, si l'arbitre peut voir ses assistants et si le ballon ne se déforme pas : ces conditions étaient remplies", précise-t-il. Même à Anderlecht, où le coup d'envoi a été retardé de 15 minutes pour permettre de dégager complètement le terrain.

Les clubs de Pro League trop peu prévoyants ?

Guminenny regrette cependant certaines images, comme à Anvers et Saint-Trond : "C'est dommage qu'ont ait dû jouer dans de telles conditions. On est en droit de se demander si les clubs n'auraient pas pu mieux se préparer", s'interroge le consultant arbitrage.

"On avait annoncé de fortes chutes de neige pour le dimanche après-midi trois jours plutôt déjà. Il fallait s'organiser en conséquence", insiste Serge Gumienny. La plupart des pelouses de Pro League disposent en effet d'un système de chauffage.

"Tous ces systèmes ont-ils été activé à temps et ont-ils fonctionné de manière optimale ? On aurait dû en voir l'effet si c'était le cas", estime-t-il. Les clubs, de leur côté, sont clairs : le chauffage du terrain ne peut pas faire de miracle en cas de fortes chutes de neige.