Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Rien ne dit qu'Alfred Schreuder sera l'entraîneur du RSC Anderlecht pour cette fin de saison. Le club d'Al-Diraiyah bloque en effet son départ.

Nous vous le révélions ce week-end : si Alfred Schreuder n'est pas encore entraîneur du RSC Anderlecht, c'est parce que le club d'Al-Diraiyah refuse de le laisser filer. Le Néerlandais n'est arrivé qu'en décembre dernier sur le banc.

L'objectif d'Al-Diraiyah est clair : monter en D1 saoudienne. Actuellement 3e, le club a perdu des points précieux ce week-end en s'inclinant contre Al-Ula mais reste en bonne position pour accéder à la prestigieuse Saudi Pro League.

Et si Alfred Schreuder ne venait pas ?

Sans surprise, dans ce contexte, Al-Diraiyah souhaite éviter de perdre son staff technique et préserver la stabilité de son équipe. Faire monter les enchères est une chose... mais les Saoudiens ont des moyens largement plus élevés que ceux d'Anderlecht.

Alfred Schreuder est sous contrat jusqu'en fin de saison et vient à peine d'entamer sa mission au club. Si à Bruxelles, l'optimisme est de mise, on est en droit de se poser la question : et si Al-Diraiyah demandait une somme déraisonnable ? Hors de question de payer 10 ou même 5 millions pour un coach... dont on ignore même combien de temps il resterait.



On se rappelle ainsi que Schreuder avait lâché le Club de Bruges après 6 mois et un titre de champion, et qu'il est encore prêt à en faire de même à Al-Diraiyah encore plus rapidement. Est-ce raisonnable d'accepter les demandes (légitimes) d'Al-Diraiyah ? Affaire à suivre. Mais le projet n'est en tout cas pas de finir la saison avec Jérémy Taravel.