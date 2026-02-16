Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...

Et si Schreuder... ne venait pas ? Anderlecht a un accord avec son T1, mais...
Deviens fan de Anderlecht! 4329

Rien ne dit qu'Alfred Schreuder sera l'entraîneur du RSC Anderlecht pour cette fin de saison. Le club d'Al-Diraiyah bloque en effet son départ.

Nous vous le révélions ce week-end : si Alfred Schreuder n'est pas encore entraîneur du RSC Anderlecht, c'est parce que le club d'Al-Diraiyah refuse de le laisser filer. Le Néerlandais n'est arrivé qu'en décembre dernier sur le banc. 

L'objectif d'Al-Diraiyah est clair : monter en D1 saoudienne. Actuellement 3e, le club a perdu des points précieux ce week-end en s'inclinant contre Al-Ula mais reste en bonne position pour accéder à la prestigieuse Saudi Pro League.

Et si Alfred Schreuder ne venait pas ? 

Sans surprise, dans ce contexte, Al-Diraiyah souhaite éviter de perdre son staff technique et préserver la stabilité de son équipe. Faire monter les enchères est une chose... mais les Saoudiens ont des moyens largement plus élevés que ceux d'Anderlecht.

Alfred Schreuder est sous contrat jusqu'en fin de saison et vient à peine d'entamer sa mission au club. Si à Bruxelles, l'optimisme est de mise, on est en droit de se poser la question : et si Al-Diraiyah demandait une somme déraisonnable ? Hors de question de payer 10 ou même 5 millions pour un coach... dont on ignore même combien de temps il resterait. 


On se rappelle ainsi que Schreuder avait lâché le Club de Bruges après 6 mois et un titre de champion, et qu'il est encore prêt à en faire de même à Al-Diraiyah encore plus rapidement. Est-ce raisonnable d'accepter les demandes (légitimes) d'Al-Diraiyah ? Affaire à suivre. Mais le projet n'est en tout cas pas de finir la saison avec Jérémy Taravel. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

Un joueur d'Anderlecht réagit à la rumeur Schreuder : "D'autres que lui ont échoué à l'Ajax"

10:00
🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

10:30
🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

🎥 "On ne perd plus d'ici la fin de la saison" : le discours de Frédéric Taquin à ses joueurs

07:40
"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

09:30
Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

Comment la neige a-t-elle pu "surprendre" les clubs de Pro League ? "On le savait depuis des jours!"

08:00
Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

Bruges n'a pas pris la confiance : "Ca ne peut pas toujours être du foot-champagne"

08:30
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
1
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
4
Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

07:00
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

18:17
🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

20:30
Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

21:00
1
Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

19:30
Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

20:00
Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

18:30
1
Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

15:00
Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

19:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
3
Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

17:30
Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

18:00
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

14:20
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

16:00
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG Réaction

"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

14:40
2
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved