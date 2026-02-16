"On ne pouvait pas jouer au football ici" : malgré la victoire, Wouter Vrancken est furieux

Saint-Trond a renversé la situation face à Zulte Waregem, dans un match perturbé par la neige. Le carton rouge pris par l'Essevee a tout changé.

Sven Vandenbroeck, l'entraîneur de Zulte Waregem, était particulièrement mécontent après la défaite de son équipe. Dans les derniers instants de la première période, Jakob Kiilerich a pris un carton rouge pour une faute dans le rectangle, et été exclu.

Le coach flandrien a pointé du doigt l'arbitrage, estimant "qu'un seul moment avait fait basculer tout le match". Il a également surpris tout le monde en envoyant... Anton Tanghe, qui n'a pas joué une seule minute, à l'interview.

"C'est notre capitaine, c'est logique. Je n'en dirai pas beaucoup plus, car j'ai une suspension avec sursis au-dessus de la tête, donc je vais me taire", lance Vandenbroeck, visiblement très mécontent de la façon dont le match s'est déroulé.

Wouter Vrancken n'était pas content non plus

Plus surprenant : malgré la victoire, Wouter Vrancken était également mécontent. "Franchement, c'était impossible de jouer au football ici, et tout le monde l'a vu", a déclaré Vrancken dans Het Belang Van Limburg. Le terrain a pourtant été jugé praticable par le corps arbitral.

Lire aussi… "C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre›

"Je suis content des trois points, mais pas du match. L'arbitre m'a assuré que nous étions les seuls à ne pas vouloir jouer et que Zulte Waregem y tenait absolument", pointe le coach de STVV.