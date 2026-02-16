Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Est-ce que Romelu Lukaku est revenu trop tôt ? Le Diable Rouge n'est pas en forme et ne joue que des bouts de matchs ou même pas du tout.

Le choc entre Naples et la Roma, qui sest terminé sur le score de 2-2, a tenu toutes ses promesses ce week-end en Serie A. Donyell Malen a brillé pour les Romains, mais Naples a réussi à arracher un point grâce à une égalisation en fin de match.

Le staff médical de Naples surveille de près la forme de ses joueurs. C'est le cas pour ceux qui reviennent de blessure et qui peinent à retrouver du rythme. Romelu Lukaku, par exemple, a longtemps été absent.

Trop dangereux pour Lukaku ?

Lukaku était prêt à monter au jeu et se tenait près du quatrième arbitre. Mais après le 2-2, Antonio Conte a changé d'avis. Il a fait entrer un défenseur pour garder le score et l'attaquant est resté sur le banc toute la rencontre.

Son temps de jeu est très réduit depuis son retour de blessure fin janvier. Le Diable Rouge n’a joué qu’une quarantaine de minutes au total. Il a passé trois matches complets sur le banc.


Cette situation pourrait pousser Rudi Garcia à prendre une décision pour le rassemblement de mars. Il est possible que le sélectionneur ne convoque pas Lukaku pour les matches amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AS Roma
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

Raheem Sterling, fraîchement débarqué à Feyenoord, va s'entraîner... en Belgique

07:20
Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

Des heureux et des tristes : la phase régulière de D1 ACFF est terminée, voici le verdict

06:30
"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

"C'est très simple..." : le coach de Zulte Waregem en colère contre l'arbitre

23:20
Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

Un but très important pour le maintien : un Diablotin mène son club vers la victoire

23:00
Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

Quelle différence avec jeudi : Jérémy Taravel a une explication, "mais pas d'excuse"

22:20
1
🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

🎥 "Le tour d'honneur le moins honorable de l'histoire" : scène (très) gênante pour les joueurs d'Anderlecht

22:40
Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

Un Anderlecht terne : les cotes du RSCA contre la RAAL

22:00
4
Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

Le meilleur buteur de Vincent Kompany rejoint un cercle très fermé d'attaquants

21:47
🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

🎥 Une sanction beaucoup trop sévère ? Zulte Waregem s"estime lésé face au STVV

21:20
Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

Ivan Leko a pris des notes : l'Atletico Madrid s'est fait humilier par un petit club de Liga

21:00
1
Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

Taravel n'a donc pas de baguette magique : Anderlecht cale à nouveau face à La Louvière

20:40
Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

Le Diable Rouge du moment ? Mandela Keita encore décisif avec Parme

20:00
🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

🎥 "Il y a des limites" : Ivan Leko a bousculé... son propre joueur

20:30
Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

Adieu les Play-offs 1 ? L'Antwerp s'incline à domicile face à Westerlo

19:30
Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

Beveren se rapproche de la Pro League, les Francs Borains battus à domicile et match arrêté pour l'Olympic Charleroi

19:00
Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

Anderlecht-RAAL retardé... mais le match aura-t-il même lieu ?

18:17
Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

Impossible n'est pas saint-gillois : "Oui, l'Union peut gagner la Ligue des Champions"

18:30
1
Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

Un ancien du Standard de retour sur le terrain après plus de quatre mois : "C'était très émouvant"

18:00
Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

Boycotter le déplacement à Charleroi mais pas à la RAAL ? Un club de supporters sort du bois

17:30
Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

Le Mondial en ligne de mire ? Encore à Anderlecht il y a six mois, il obtient son passeport ukrainien

17:00
Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

Le transfert le plus cher de l'été commence à faire mal : "Le changement de coach m'a beaucoup aidé"

16:30
Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

Gaëtan Englebert et le RFC Liège furieux sur Igor De Camargo : "Scandaleux pour le déroulement du championnat"

16:00
🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

🎥 Gerkens signe le raté du week-end : le Club de Bruges se fait peur mais remporte le derby

15:34
"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG Réaction

"On est déçus" : les mots de Denis Ayensa après le partage du Standard contre l'Union SG

14:40
2
Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

Sacha Kljestan reviendra-t-il à Anderlecht ? Les retrouvailles sont programmées

15:00
Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

Il était là lors de la première de Kompany : un joueur de la RAAL de retour au Lotto Park six ans après

14:20
Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

Pas comme au Standard et à l'Antwerp : la première de Michel-Ange Balikwisha à l'étranger tourne au vinaigre

14:00
Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

Exclusif : un obstacle bien embêtant pour Anderlecht dans le dossier Alfred Schreuder

13:31
3
"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG Réaction

"On sort avec un goût de trop peu" : Vincent Euvrard frustré après le partage face à l'Union SG

12:40
Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

Formé au Standard, il veut jouer un sale tour à Anderlecht : "J'ai joué beaucoup de Clasicos étant jeune"

13:00
Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

Mieux qu'Iker Casillas : Thibaut Courtois entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid

12:20
Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

Un transfert à plusieurs millions en vue : le Club de Bruges prêt à frapper fort cet été

12:00
"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

"Il fait penser à Lamine Yamal" : un talent du Club de Bruges séduit les plus grands clubs

11:30
Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

Dortmund et le Bayern à l'affût : Anderlecht prépare sa riposte pour Nathan De Cat

11:00
🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos Réaction

🎥 Après avoir nargué Sclessin, Max Dean provoque le Mambourg : son explication aux supporters carolos

10:20
Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

Marseille s'effondre et oublie son Diable Rouge : le cas d'Arthur Vermeeren inquiète

10:40

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 25
Pisa Pisa 1-2 AC Milan AC Milan
Como Como 1-2 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 0-2 Atalanta Atalanta
Inter Inter 3-2 Juventus Juventus
Udinese Udinese 1-2 Sassuolo Sassuolo
Cremonese Cremonese 0-0 Genoa Genoa
Parma Parma 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Torino Torino 1-2 Bologna Bologna
Napoli Napoli 2-2 AS Roma AS Roma
Cagliari Cagliari 20:45 Lecce Lecce
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved