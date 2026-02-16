Faut-il s'inquiéter pour Romelu Lukaku ? Son coach a pris une grosse décision

Est-ce que Romelu Lukaku est revenu trop tôt ? Le Diable Rouge n'est pas en forme et ne joue que des bouts de matchs ou même pas du tout.

Le choc entre Naples et la Roma, qui sest terminé sur le score de 2-2, a tenu toutes ses promesses ce week-end en Serie A. Donyell Malen a brillé pour les Romains, mais Naples a réussi à arracher un point grâce à une égalisation en fin de match.

Le staff médical de Naples surveille de près la forme de ses joueurs. C'est le cas pour ceux qui reviennent de blessure et qui peinent à retrouver du rythme. Romelu Lukaku, par exemple, a longtemps été absent.

Trop dangereux pour Lukaku ?

Lukaku était prêt à monter au jeu et se tenait près du quatrième arbitre. Mais après le 2-2, Antonio Conte a changé d'avis. Il a fait entrer un défenseur pour garder le score et l'attaquant est resté sur le banc toute la rencontre.

Son temps de jeu est très réduit depuis son retour de blessure fin janvier. Le Diable Rouge n’a joué qu’une quarantaine de minutes au total. Il a passé trois matches complets sur le banc.



Cette situation pourrait pousser Rudi Garcia à prendre une décision pour le rassemblement de mars. Il est possible que le sélectionneur ne convoque pas Lukaku pour les matches amicaux contre les États-Unis et le Mexique.