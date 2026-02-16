🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme

🎥 Gift Orban prend un carton rouge étonnant... et accuse l'arbitre de racisme
Photo: © photonews
On le sait depuis son passage en Belgique : Gift Orban est spécial. Tant par sa capacité à empiler les buts que pour son caractère.

Il y a quelques semaines de ça déjà, Gift Orban avait frôlé l'expulsion suite à une célébration provocatrice après avoir marqué contre le Napoli. L'arbitre avait brandi le jaune après que Orban ait fait mine de mitrailler le public adverse. 

Auteur de 7 buts en Serie A où il se relance bien avec le Hellas Vérone, Gift Orban se fait souvent remarquer par son comportement depuis le début de sa carrière. Son caractère lui a valu des ennuis à Lyon, et lui donne visiblement mauvaise presse auprès des arbitres.

Ainsi, ce week-end, lors du déplacement de Vérone à Parme, Gift Orban n'a joué que... 11 minutes avant d'être exclu. Un carton rouge que personne n'a compris. Après une phase assez banale, Orban a été immédiatement exclu après s'être adressé à l'arbitre.

Apparemment, et même si aucune communication officielle à ce sujet n'a été émise, Orban aurait insulté l'arbitre, ce qui lui a valu cette sanction. Toujours est-il que réduit à 10 durant 80 minutes, Vérone s'est incliné à Parme (2-1). 

A la suite de cette exclusion, Gift Orban s'est exprimé via les réseaux sociaux et a commenté : "Exclu pour avoir protesté contre une décision. En tant que joueur noir en Italie, je ne peux pas ignorer à quel point nous sommes traités différemment". 

