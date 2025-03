🎥 Volleyeur ou gardien de but ? Thibaut Courtois prépare son retour chez les Diables avec un arrêt incroyable

Le Real Madrid s'est incliné 2-1 au Betis Séville hier soir. Thibaut Courtois a pourtant encore sorti le grand jeu.

Avant les matchs du FC Barcelone (aujourd'hui contre la Real Sociedad) et de l'Atletico Madrid, le Real Madrid avait l'occasion de mettre la pression en prenant la tête de la Liga en cas de victoire au Betis Séville.

Tout a bien commencé pour les Merengues, aux commandes grâce à une magnifique action collective conclue par Brahim Diaz après dix minutes (0-1). Mais contrairement à La Gantoise il y a une bonne semaine, les visiteurs n'ont pas su conserver leur avantage au Stade Benito-Villamarin.

GOLAZO DE BRAHIM DÍAZ! QUE PASE DE MBAPPÉ Y GRAN ASISTENCIA DE MENDY!!!



BETIS 0-1 REAL MADRID



pic.twitter.com/3RV7M0eOMC — MT2 (@madrid_total2) March 1, 2025

La furia andalouse pour renverser le Real

Le Betis a ainsi égalisé peu après la demi-heure via Johnny Cardoso. 1-1 au repos, de quoi donner des ailes aux locaux en début de deuxième mi-temps. Mais Thibaut Courtois a sorti le grand jeu.

Sur l'une des premières actions de la reprise, le portier belge a sorti un arrêt de grande classe sur corner. Courtois s'est transformé en volleyeur pour détourner un ballon très près du corps accéléré par les trombes d'eau tombant sur l'Andalousie.

Malheureusement pour lui, cela n'a pas servi à grand-chose : cinq minutes plus tard, le Real Madrid concédait un penalty. Et c'est Isco, tout un symbole, qui s'en est chargé pour donner l'avantage au Betis. 2-1, score final, le Real pourrait se faire dépasser par l'Atletico et le Barca en tête du classement, le Betis conforte sa belle sixième place.