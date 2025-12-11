Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: David

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David

Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

Malgré une saison un peu moins bonne, Promise David reste un joueur très convoité. Mais il ne quittera apparemment pas l'USG pour n'importe quel projet. (Lire la suite)