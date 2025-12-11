"Dans un monde idéal, j'aurais quitté Charleroi en fin de saison" : les premiers mots de Rik de Mil à Gand

Photo: © photonews

Présenté à la presse aux côtés du propriétaire Sam Baro, Rik de Mil a livré ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur de La Gantoise. Le coach de 44 ans est revenu sur cette folle journée de mercredi, qu'il avait commencée... malade à Charleroi.

Ce mercredi, Rik de Mil s’est présenté dans la salle de presse de la Planet Group Arena aux côtés du propriétaire Sam Baro, quelques heures seulement après sa nomination officielle à la tête de l’équipe première de La Gantoise. L’entraîneur de 44 ans a fait part de ses impressions après sa signature.

"Je suis incroyablement fier et heureux d’être l’entraîneur de ce grand club. C’est une étape fantastique dans ma carrière. Je suis ravi que les deux parties aient su trouver un accord", a déclaré Rik de Mil, cité par Sporza.

Rik de Mil assure ne pas avoir simulé sa maladie à Charleroi

Le désormais ex-entraîneur du Sporting Charleroi n’a décidément pas vécu une journée comme les autres, lui qui s’était présenté comme malade et n’avait pas dispensé les deux séances d’entraînement prévues pour les Carolos ce mercredi.

"Je ne me sentais vraiment pas bien, et je n’avais pas envie de porter un masque à l’entraînement (clin d’œil). Je dirai au revoir à l’équipe de Charleroi, c’est certain. Dans un monde idéal, mon départ ne se serait produit qu’en fin de saison. Mais quand une opportunité se présente, il faut la saisir."

Je ne voulais pas partir de façon inappropriée"

Lire aussi… Rik de Mil déjà présenté à Gand par le propriétaire Sam Baro... qui ne mâche pas ses mots envers le FC Bruges

Pour Rik de Mil, il ne s’agit clairement pas d’un troisième choix après les approches de l’Antwerp et de l’Union. Après le refus catégorique de Mehdi Bayat lorsque le champion en titre s’était présenté, Rik de Mil est cette fois heureux que le directeur général des Zèbres ait accepté de collaborer à son départ.

"La Gantoise a agi très rapidement, les dirigeants ont montré qu’ils me voulaient vraiment ici. Après ma déception quand je n’ai pas pu rejoindre l’Union, j’ai eu une bonne conversation avec Mehdi Bayat. Il a tenu parole, même s’il voulait que je reste. Cela s’est fait de manière très respectueuse, je ne voulais pas partir de façon inappropriée", a assuré Rik de Mil.

