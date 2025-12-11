Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League

Unioniste à la plus haute valeur marchande, Promise David reçoit déjà plusieurs propositions en vue du mercato hivernal. West Ham aurait frappé à la porte de l'attaquant canadien, qui ne veut pas troquer la Ligue des Champions contre une course au maintien.

Arrivé à l’été 2024 en provenance du club estonien de Kalju contre 600.000 €, Promise David symbolise toute la qualité de la cellule de recrutement de l’Union Saint-Gilloise.

Malgré une deuxième saison en dents de scie au Parc Duden, l’attaquant canadien a déjà inscrit dix buts toutes compétitions confondues et demeure un joueur capable de faire la différence à tout moment, ayant également su se mettre en valeur sur la scène européenne avec des buts face au PSV et au Galatasaray.

Presque devenu le héros de la rencontre entre l’Union et l’Olympique de Marseille, lors de laquelle il est passé très près d’égaliser à deux reprises en fin de match, Promise David est le Saint-Gillois à la plus haute valeur marchande, qui atteint aujourd’hui 13 millions d’euros.

Promise David a refusé les approches de West-Ham

Alors que le mercato hivernal n’a pas encore commencé, plusieurs clubs européens s’intéressent déjà à ses services et tentent de nouer les premiers contacts dans le but de le recruter. Mais Promise David est bien au Parc Duden et sait que les opportunités ne manqueront pas : il veut faire le bon choix pour la suite de sa carrière.



Une raison pour laquelle, selon les informations du média anglais Talk Sport, le Canadien de 24 ans aurait écarté les approches de West Ham, 18e de Premier League, qui va devoir recruter en janvier pour assurer son maintien. Promise David ne voulait pas troquer la Ligue des Champions contre une place dans le bas de tableau du championnat anglais, même s'il était déjà considéré comme "le bébé Romelu Lukaku" par les Hammers.