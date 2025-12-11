Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL
Photo: © photonews
Le timing est surprenant : le RSC Anderlecht va donc entamer le mercato avec un nouveau directeur du recrutement, David Verwilghen. Le directeur sportif de la RAAL n'occupera pas le même poste que chez les Loups, mais ne risque-t-il pas de faire "doublon" avec Olivier Renard ?

De directeur sportif à chef du recrutement : David Verwilghen quitte la RAAL et "descend" dans la hiérarchie au RSC Anderlecht, même si on sait bien sûr qu'en termes de prestige (et de salaire), Anderlecht et La Louvière sont difficilement comparables.

Verwilghen arrive donc pour prêter ses qualités de data analyst (sa spécialité) à un secteur un peu en difficulté ces dernières années à Anderlecht. Non pas que le travail des scouts était mauvais... il était simplement ignoré. Les différents directeurs sportifs passés par Neerpede (et il y en a eu beaucoup depuis le départ de Herman Van Holsbeeck) n'ont pas toujours écouté leur cellule de recrutement.

Van Holsbeeck lui-même travaillait avec son propre réseau (comprenez : des agents), Jesper Fredberg sur ses connexions scandinaves. Des joueurs comme Mads Kikkenborg, Zanka ou Lucas Hey n'ont pas été scoutés par le RSCA.

Quel rôle pour Verwilghen ?

Avec David Verwilghen, Anderlecht attire un jeune loup (sans jeu de mots) ambitieux, qui n'acceptera pas d'être ignoré - et ne vient pas pour l'être. Il devra donner un nouvel élan au scouting et faire en sorte qu'une plus-value optimale soit obtenue sur les transferts. Kenneth Bornauw, nouveau CEO, sait que la santé financière du club passe par là.

Le mercato estival d'Olivier Renard avait été compliqué par un point : le peu d'intérêt pour les surnuméraires du Sporting. Une situation qui va encore se prolonger cet hiver, car Renard a de nombreux joueurs à vendre. Et quand les surnuméraires n'intéressent personne mais que vous avez besoin d'argent, vous finissez par vendre un cadre - l'été dernier, c'était Dolberg.

Le rôle de Verwilghen n'est donc pas de concurrencer Renard, mais de lui faciliter la vie. Le directeur sportif du RSCA a du crédit à Anderlecht et n'a pas à s'en faire pour son poste ; sa relation avec Michael Verschueren et Kenneth Bornauw est bonne. David Verwilghen et Olivier Renard travailleront ensemble dans le mercato à venir. 

Anderlecht

