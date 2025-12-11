📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

Jorthy Mokio traverse une période de moins bien, après ses débuts fulgurants en équipe A et même avec les Diables Rouges. Il n'a pas caché son mal-être dans un message publié sur Snapchat.

Plus de titularisation en Eredivisie depuis le 4 octobre, deux montées au jeu seulement depuis le 26 octobre : la situation de Jorthy Mokio (17 ans) à l'Ajax Amsterdam n'est plus vraiment idéale. Présenté comme le futur du club et de l'équipe nationale en fin de saison passée, Mokio accuse le coup.

Sur Snapchat, il a ainsi publié une photo accompagnée d'un message clair concernant son malaise actuel. "Mon rythme de jeu n'est plus le même et je trouve ça effrayant", écrit-il. En manque de temps de jeu, Jorthy Mokio semble ressentir les effets du manque de rythme.

👻 Jorthy Mokio on Snapchat:



“My football rhythm isn’t the same anymore, and I find that scary.” #Ajax #qaraja pic.twitter.com/VZJUsMK49G — Inside020 (@Inside_020) December 10, 2025

Mokio subit le contrecoup de débuts fracassants

La saison passée, Mokio avait débuté en D2 avec le Jong Ajax, avant de s'imposer en équipe A. Au poste de milieu défensif, il a notamment été titularisé dans 4 rencontres d'Europa League, et a fini la saison d'Eredivisie en tant que titulaire occasionnel tant comme milieu central qu'arrière gauche.

Des débuts fracassants pour le surdoué formé à La Gantoise, qui a brûlé les étapes jusqu'à même devenir Diable Rouge en mars dernier. Repris par Rudi Garcia pour le barrage de Nations League face à l'Ukraine, il a disputé 2 minutes à Murcie.



Depuis, Mokio n'a plus été repris par Garcia et a dû se contenter de l'équipe nationale U21. Sa situation à l'Ajax Amsterdam n'en fait plus vraiment un candidat à la Coupe du Monde 2026. Reste à voir s'il prendra son mal en patience ou cherchera une solution ailleurs.