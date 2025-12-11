Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Selon les médias suédois, tant Genk qu'Anderlecht suivent de près l'évolution de Jalal Abdullai, attaquant du club danois d'Elfsborg.

Jalal Abdullai (20 ans) évolue cette saison en prêt en D1 norvégienne, à Molde. Un prêt qui prendra fin en décembre, mais Molde disposerait d'une option d'achat auprès d'Elfsborg auquel appartient Abdullai, rapporte Expressen.

Mais Elfsborg pourrait être intéressé à l'idée de vendre Jalal Abdullai à un autre club, car selon Transferfeed, l'intérêt ne manque pas. Et ce y compris en provenance de Jupiler Pro League : le RSC Anderlecht et le Racing Genk seraient sur les rangs.

En plus des deux clubs belges, Abdullai, qui a inscrit 4 buts en 20 matchs d'Eliteserien cette saison, intéresserait entre autres Midtjylland, le FC Copenhague, Middlesbrough ou encore Preston North End.

Abdullai restera-t-il en Norvège ?

On sait qu'Anderlecht cherche un attaquant pour cet hiver, mais les Mauves aimeraient surtout attirer un buteur d'expérience capable de s'adapter rapidement et d'alimenter le marquoir. Dans cette optique, on doute que Abdullai rejoigne le Lotto Park.

Estimé à 2,2 millions d'euros, Jalal Abdullai pourrait bien rester une saison de plus en D1 norvégienne, avant peut-être de faire le grand pas vers un championnat du top 8 européen fin 2026.