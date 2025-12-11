Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

Photo: © photonews

Que va faire le KRC Genk cet hiver ? Le Head of Sport du club, Dimitri De Condé, a assuré qu'il n'y aurait pas de grand chamboulement dans le Limbourg.

Interrogé par Het Laatste Nieuws concernant les projets du Racing Genk pour cet hiver, Dimitri De Condé a en effet été très clair. "Nous n'allons pas être très actifs", affirme-t-il. Selon lui, la priorité absolue sera de conserver les cadres du groupe.

Une activité réduite qui s'explique notamment par le contexte. "Ce n'est un secret pour personne : le dossier des droits TV ne facilite pas les choses sur le plan financier pour les clubs de Pro League, y compris un club comme Genk", souligne De Condé. 

De Condé défend Oh

Le directeur sportif du KRC Genk a également pointé l'importance accrue, dans ce contexte, de l'investissement dans les équipes de jeunes. Le Jong Genk et l'académie doivent rapporter encore plus à moyen terme. 

Enfin, De Condé a répondu aux critiques envers Hyeon-Gyu Oh, l'attaquant sud-coréen du KRC Genk, qui aurait dû quitter le club pour une fortune l'été dernier... mais paraît à la peine cette saison. Un constat qu'il ne partage pas. "Il a d'autres qualités que Tolu et Onuachu. C'est un bosseur, il met beaucoup de pression à l'adversaire", analyse-t-il.

Pour Dimitri De Condé, les critiques sont exagérées. "Il a marqué 5 buts et le meilleur buteur de Pro League en a 7. Romeo Vermant est acclamé de toutes parts, est repris en équipe nationale, mais n'a marqué que deux buts", conclut le Head of Sport genkois. Un constat qui se tient. 

