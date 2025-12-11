Promise David sera encore courtisé cet hiver, mais a refusé un club de Premier League

Malgré une saison un peu moins bonne, Promise David reste un joueur très convoité. Mais il ne quittera apparemment pas l'USG pour n'importe quel projet.

Après le titre de champion de Belgique la saison passée, Promise David (24 ans) avait tenu sa promesse : il était resté à l'Union Saint-Gilloise, malgré de l'intérêt en provenance de divers championnats et notamment d'Angleterre.

L'objectif était clair : jouer la Champions League, où il s'est notamment mis en évidence avec un but sur la pelouse de Galatasaray. En championnat, David est moins performant, et subit la concurrence de Kevin Rodriguez et Raul Florucz.

Lors du mercato hivernal qui arrive, cependant, le Canadien pourrait à nouveau être courtisé. Mais il n'a toujours pas l'air décidé à quitter le Parc Duden pour n'importe quel projet. C'est en tout cas ce qui ressort des informations de talkSport.

Promise David aurait refusé West Ham

Selon le média anglais, West Ham United aurait en effet approché Promise David concernant un transfert cet hiver. Mais l'Unioniste ne souhaiterait pas quitter la Belgique pour jouer le maintien en Premier League. Les Hammers sont 18e, à deux points du premier relégable.

Lire aussi… Le Parc Duden respire : un joueur de l'Union refuse un transfert en Premier League›

Cette saison, Promise David a inscrit 10 buts en 24 matchs. Sa valeur marchande est estimée à 13 millions d'euros, mais l'Union peut espérer en toucher un montant bien plus élevé. Cependant, un départ cet hiver implique également un risque vis-à-vis de la Coupe du Monde 2026, si l'attaquant international canadien (8 caps, 3 buts) venait à manquer de temps de jeu.