Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

Selon les informations du Nieuwsblad, David Verwilghen, directeur sportif de la RAAL, devrait rejoindre le RSC Anderlecht. Pas dans le même rôle, cependant.

C'est la rançon du succès : La Louvière obtient des résultats épatants depuis plusieurs années et réussit totalement sa première saison au sein de l'élite... ce qui attire inévitablement les regards. Ainsi, David Verwilghen, directeur sportif de la RAAL, pourrait bien quitter le navire.

C'est le Nieuwsblad qui l'annonce ce jeudi matin : Verwilghen serait sur le point de quitter l'Easi Arena pour rejoindre le RSC Anderlecht. Il ne devrait cependant pas y occuper les fonctions de directeur sportif, naturellement occupées par Olivier Renard.

Verwilghen aux manettes dès cet hiver ?

David Verwilghen devrait en effet devenir chef du recrutement au RSCA. C'est grâce à son nez fin que La Louvière, malgré un budget limité, est en effet parvenue à être compétitive saison après saison, y compris pour son retour en D1A.

On ignore quand ce passage de la RAAL au RSCA se fera, mais La Dernière Heure, de son côté, semble annoncer une arrivée imminente et donc, peut-être, dès ce mercato hivernal du côté du Lotto Park pour David Verwilghen.



Plus tôt cette année, David Verwilghen avait été approché par le Standard afin d'en devenir le directeur sportif, mais il avait refusé l'offre. Marc Wilmots était alors arrivé à Sclessin. Cette fois, l'offre était trop tentante, semble-t-il.