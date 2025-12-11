Il a dû quitter Anderlecht pour jouer... et est proche de signer au LOSC

Ismaël Baouf semble sur le point de passer un nouveau palier. Parti du RSC Anderlecht cette année pour le SC Cambuur, il intéresse de très près le LOSC.

L'été dernier, le RSC Anderlecht se séparait d'Ismaël Baouf (19 ans), jeune défenseur central formé à Neerpede et qui avait eu l'opportunité de participer à la préparation estivale mais n'aura pas reçu sa chance avec le groupe A en Jupiler Pro League.

Baouf a alors signé au SC Cambuur, en D2 néerlandaise, et s'y est immédiatement imposé (11 matchs, 2 buts cette saison). Il a ensuite fait partie de la sélection marocaine U20 championne du monde, disputant l'intégralité de la compétition.

Ismaël Baouf à Lille ?

Ce succès au Mondial U20 a naturellement attiré les regards et l'ex-Mauve est désormais très courtisé. Il y a quelques mois, nous relayions l'intérêt... du Club de Bruges pour Ismaël Baouf.

Mais les Blauw & Zwart semblent finalement devoir s'incliner face à la concurrence d'un autre club, déjà cité à l'époque également : le LOSC. Lille aurait pris contact avec l'agent du joueur, qui serait très intéressé à l'idée de signer en Ligue 1, affirme Africafoot.



Le LOSC aurait demandé à connaître les conditions financières du SC Cambuur en vue d'un transfert hivernal. Baouf est estimé à 700.000 euros par Transfermarkt ; le club néerlandais peut espérer en toucher plus, mais cela restera une bonne affaire pour un joueur que l'on dit proche du noyau A du Maroc.