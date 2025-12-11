Thibaut Courtois à la faute ? Il s'exprime après la défaite du Real Madrid

Le Real Madrid traverse une période difficile. En Champions League également, les Merengue se sont inclinés, avec un fait rare : une erreur de Thibaut Courtois.

Le Real Madrid avait pourtant pris l'avance à la maison contre Manchester City, faisant 1-0 à la 28e minute de jeu. Mais les Citizens ont réagi rapidement et égalisé à la 35e minute, sur un ballon mal repoussé par Thibaut Courtois que O'Reilly a pu pousser au fond.

“C'était un peu ma faute”, reconnaît le gardien de but belge dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Le ballon venait directement sur moi, mais un joueur me masquait la vue... j'ai dû réagir en une fraction de seconde et je ne l'ai pas bien repoussé. C'est dommage, car je faisais un bon match", regrette-t-il.

Xabi Alonso défendu par Thibaut Courtois

Le deuxième but de Manchester City tombera sur penalty juste avant la pause, et le score ne bougera plus. Le Real Madrid aura pourtant eu les opportunités de faire 2-2 en seconde période, mais n'y sera pas parvenu.

"Il faudra gagner des matchs pour renverser la situation. Mais si nous continuons à jouer de la sorte, ça finira par marcher", espère Courtois, qui reste optimiste et a assuré Xabi Alonso, très critiqué, de son soutien.

"Nous avons laissé filer trop de points en championnat mais nous jouons bien et nous nous donnons à 100%. Ce n'était tout simplement pas notre jour aujourd'hui. Mais nous sommes toujours derrière notre coach", assure le Belge.