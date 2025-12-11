L'un des cadres d'Anderlecht proche d'une prolongation de contrat

Le RSC Anderlecht ne va pas travailler que sur des transferts cet hiver : certaines situations contractuelles devront également être étudiées.

C'est le cas notamment de la situation de Thorgan Hazard (32 ans), qui arrive en fin de contrat en juin prochain et pourra donc négocier dès ce mercato hivernal avec des clubs en vue d'un départ libre l'été prochain.

Mais du côté d'Anderlecht, on veut continuer l'aventure avec le Diable Rouge qui, s'il commence à accuser le coup physiquement, est aussi l'un des rares leaders techniques et joueurs d'expérience d'un vestiaire qui en manque cruellement.

Hazard jusqu'en 2028 à Anderlecht ?

Bonne nouvelle, dès lors, pour le RSCA : selon nos confrères de La Dernière Heure, Hazard serait enclin à prolonger son contrat au Lotto Park. Il privilégierait sa vie de famille et ne souhaiterait pas forcer ses 4 filles à déménager une nouvelle fois.

Cela pourrait l'amener à accepter une baisse salariale : actuellement, Thorgan Hazard toucherait environ 1,8 million d'euros, assorti de bonus divers tels que 200.000 euros s'il... gagne le Soulier d'Or, par exemple. Et l'ancien de Dortmund (où il touchait deux fois plus) accepterait un salaire revu à la baisse s'il obtient deux années de contrat et une prolongation jusqu'en 2028, ce qui serait un risque à son âge.



Mais le rôle de Thorgan Hazard au RSCA ne peut pas être sous-estimé : quand il est absent, c'est tout le jeu offensif des Mauve & Blanc qui toussent, et ce même si le frère d'Eden est aussi capable de passer à travers à titre individuel. Cette saison, il compte 4 buts et 4 assists en 14 matchs.