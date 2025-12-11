Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Le RWDM Brussels ne vit pas un début de saison à la hauteur de ses attentes en Challenger Pro League. Onzièmes, les Molenbeekois devront s'imposer face à l'Olympic Charleroi ce samedi pour pouvoir encore se permettre de regarder vers le haut.

Le RWDM Brussels de Frédéric Frans ne vit pas un début de saison à la hauteur des attentes. Les Molenbeekois sont englués dans le ventre mou de la Challenger Pro League et comptent déjà sept longueurs de retard sur la sixième place de Lommel.

Désireux de jouer les premiers rôles et de se battre pour la montée en D1A, le RWDM est donc dans un moment couperet de sa saison, qui peut lui faire raccrocher le bon wagon ou le détacher définitivement.

Ce samedi, c’est justement une victoire à ne pas laisser passer qui se présente pour le club bruxellois, face à l’Olympic Charleroi, avant-dernier, dont le président vient de licencier son entraîneur, Arnauld Mercier, et son directeur sportif, Manu Ferrera, parce que son fils ne jouait pas assez.

Le RWDM privé de son meilleur buteur face à l'Olympic

Une occasion en or pour le RWDM, qui se rendra ensuite au Club NXT, lanterne rouge, avant de recevoir le RFC Liège, quatrième et donc membre du top 6 tant convoité pour un accès au tour final.

Cependant, Frédéric Frans sera privé de son joueur le plus décisif pour cette rencontre. Selon les informations de nos confrères de Sudinfo, l’attaquant français, quatrième meilleur buteur de la Challenger Pro League avec sept buts, est blessé et forfait.





Cette saison, Robail a déjà manqué quatre matchs de championnat, qui ont conduit à trois défaites du RWDM et un partage. En outre, le nouveau capitaine, Djovkar Doudaev, est incertain, poursuit Sudinfo. Tibo Persyn devrait par contre faire son retour dans le groupe.