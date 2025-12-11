La valeur de Nathan De Cat explose : l'Anderlechtois devient l'un des U18 les plus chers du globe

Estimé à 30 millions d'euros, Christos Tzolis reste le joueur le plus cher de la Jupiler Pro League. Cependant, il y a du mouvement derrière le Grec, et les jeunes Konstantinos Karetsas et Nathan De Cat ont enregistré une franche progression.

Le site de référence Transfermarkt vient de publier la mise à jour des valeurs marchandes des joueurs de la Jupiler Pro League. Sans surprise, Christos Tzolis est le plus cher, le Grec étant estimé à 30 millions d’euros.

Derrière lui, on retrouve désormais Konstantinos Karetsas, dont la valeur est passée de 23 à 28 millions d’euros. "On attendait beaucoup de Karetsas cette saison, mais il a connu des difficultés en début d’exercice. Avec une seule passe décisive, il n’a pas réussi à s’imposer", note Bart Tamsyn, responsable de la Belgique pour Transfermarkt.

Sa montée en puissance a eu lieu lorsque Thorsten Fink l’a repositionné sur l’aile droite plutôt qu’en meneur de jeu. "Lors des neuf matchs où il a été titulaire à ce poste, il a inscrit deux buts et délivré huit passes décisives. Il est en grande partie responsable du retour de Genk dans la course au top 6."

La valeur de Nathan De Cat augmente de 143 % !

Le jeune Grec du Racing Genk est désormais évalué de la même manière que Joël Ordonez, tandis que Raphael Onyedika est le troisième Brugeois du top 4, avec une valeur de 20 millions d’euros. À la cinquième place, on retrouve désormais le tout jeune Nathan De Cat, dont la valeur est passée de 7 à 17 millions d’euros, soit une augmentation de 143 %, et qui devient le 18e joueur U18 le plus cher du globe.

"Il est devenu indispensable à Anderlecht, qui a remporté cinq matchs consécutifs. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, il pourrait être vendu dès cet hiver. Des clubs comme le Borussia Dortmund et le Bayern Munich sont évoqués, et le Sporting d’Anderlecht ne descendra pas en dessous de 25 millions d’euros", a-t-il assuré.



Il faut descendre à la dixième place pour trouver la trace d’un premier joueur de l’Union, Promise David, évalué à 13 millions d’euros. Yassine Titraoui (46e, 5 millions d’euros) est le premier joueur de Charleroi, Matthieu Epolo (48e, 5 millions d’euros) le premier joueur du Standard. Aucun joueur de la RAAL La Louvière ne figure dans le top 100, le mieux évalué étant Marcos Peano (1,5 million d’euros).