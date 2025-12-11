La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027
La saison 2026-2027 réinstaurera un format classique en Jupiler Pro League, avec un format classique à 18 équipes. On connaît désormais le programme précis de la saison.

Ce jeudi matin, la Pro League a révélé le calendrier de la saison 2026-2027, une saison charnière puisqu'il s'agira de la première sans Playoffs depuis 2009-2010. Ce changement de système implique des changements dans le déroulement de la saison.

Tout d'abord, la saison reprendra plus tard que d'habitude, une décision également liée à la Coupe du Monde 2026 : la finale du Mondial se tient le 19 juillet, assez tard. Contrairement aux saisons précédentes, la reprise n'est donc pas prévue pour fin juillet mais pour le 7 août.

La Supercoupe de Belgique aura lieu le 2 août, et opposera comme le veut la tradition le vainqueur de la Coupe au champion de Belgique.

Fin de saison le week-end du 23 mai

La trêve hivernale débutera le 28 décembre, et suivra son cours jusqu'au 14 janvier, date de la reprise du championnat. Sans phase finale, c'est assez simple : la saison suivra son cours jusqu'au 23 mai, date de la 34e journée de Jupiler Pro League.

On connaît également le programme de la Challenger Pro League : reprise le 14 août et fin de la saison régulière le 2 mai. Se tiendront ensuite les barrages pour la montée en D1A, les 6, 9, 15 et 22 mai.

Lire aussi… Grosse surprise : l'architecte du succès de la RAAL se dirige... vers Anderlecht !

Notons enfin de gros changements pour la Croky Cup, qui sera "revalorisée", annonce la Pro League. Ainsi, les rencontres (à partir des 16e de finale) ne se tiendront plus en milieu de semaine mais le week-end, ce qui devrait permettre de bien mieux remplir les stades. 

