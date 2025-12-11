Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence
Au Liechtenstein, Rudi Garcia avait refusé de donner une interview à Gilles De Bilde, l'ancien Diable Rouge désormais analyste sur VTM. Quelques semaines plus tard, Vincent Mannaert a clarifié la situation, qui a depuis été réglée.

Si Rudi Garcia a bien reçu quelques critiques en Wallonie, c’est surtout au nord du pays que le sélectionneur a été le plus virulemment taclé ces derniers mois, en particulier après le partage au Kazakhstan. Certaines de ces critiques n’étaient d’ailleurs pas passées inaperçues.

Après la qualification face au Liechtenstein, acquise en novembre à Sclessin, le sélectionneur des Diables avait refusé de donner une interview à Gilles De Bilde, l’ancien Diable Rouge désormais analyste sur VTM.

Il avait alors mentionné que Gilles De Bilde avait diffusé des "fake news" et relayé de fausses informations provenant du vestiaire. En conférence de presse, il avait affirmé vouloir distinguer "les bons et les mauvais journalistes".

Le problème entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde est réglé pour Vincent Mannaert

Dans une interview accordée à nos confrères de Het Nieuwsblad, Vincent Mannaert est revenu sur cet épisode, désormais réglé. "Cela a été discuté et réglé comme des adultes. Ces tensions sont désormais aplanies." Selon lui, Rudi Garcia aurait reconnu lui-même qu’il aurait dû accorder l’interview, mais que sa réaction s’inscrivait dans un contexte de tension avant la rencontre.

Vincent Mannaert a également insisté sur l’importance de la collaboration avec le sélectionneur, surtout à l’approche d’une Coupe du monde où la pression sera encore plus forte. Il a rappelé que Rudi Garcia est un homme direct et que ses émotions peuvent parfois prendre le dessus.

"Avec Rudi Garcia, vous voyez les choses telles qu’il les pense, il ne cache rien. Il a un tempérament du sud, comme son nom l’indique. Il est Français, mais d’origine espagnole. L’émotion a pris le dessus un instant. Si cela reste un cas isolé, ce n’est pas un problème", a conclu Vincent Mannaert.

