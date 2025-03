Coupe du Monde 2026 : La Fifa veut révolutionner la finale avec un show à couper le souffle

À un an du coup d'envoi, la Fifa dévoile une surprise de taille pour la finale de la Coupe du Monde 2026 : un spectacle grandiose à la mi-temps, inspiré des plus grands shows mondiaux. Une première dans l'histoire du football.

Avec la Coupe du Monde 2026 qui se profile à l’horizon, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la Fifa a dévoilé une initiative qui pourrait bien révolutionner l’événement.

Cette compétition prévue dans un peu plus d’un an s’annonce déjà comme une édition hors du commun, avec une surprise qui va bien au-delà du simple cadre sportif. La FIFA souhaite en effet marquer les esprits en intégrant une dimension spectaculaire inédite.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino a officialisé l’introduction d’un show pendant la pause de la finale, s’inspirant du modèle du Superbowl, célèbre pour ses performances artistiques. "Ce sera un instant unique dans l’histoire de la Coupe du Monde, un moment qui reflétera la grandeur de cette compétition planétaire" a-t-il partagé sur les réseaux sociaux.

Pour orchestrer ce spectacle, la Fifa s’est associée au groupe Coldplay qui participera à la sélection des artistes. Des animations sont également prévues à Times Square, accompagnant à la fois le match pour la troisième place et la finale qui aura lieu le 19 juillet 2026 au New York New Jersey Stadium.

Combien de temps durera ce spectacle ? Au Superbowl, la mi-temps s’étale sur une demi-heure, alors que dans le football elle est traditionnellement limitée à 15 minutes.