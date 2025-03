Trois Anderlechtois dans la course pour rejoindre les Diables Rouges

Rudi Garcia annoncera sa sélection définitive la semaine prochaine pour les matchs contre l'Ukraine. En attendant, plusieurs noms, surtout de la Pro League, ont déjà fuité. Trois joueurs d'Anderlecht auraient leur chance.

Rudi Garcia fera bientôt ses débuts avec les Diables Rouges. Cela aura lieu le 20 mars en Espagne, face à l'Ukraine. Trois jours plus tard, le match retour se déroulera à Genk.

La semaine prochaine, le 14 mars, Garcia annoncera sa sélection finale pour ces deux rencontres. Il est possible que quelques joueurs de la Jupiler Pro League soient appelés.

Le Français a été assez visible ces derniers temps dans les stades belges, un fait qui plaît aux supporters. On savait déjà que certains joueurs de Genk, du Club de Bruges et de l'Antwerp figuraient dans la pré-sélection.

Il s'agissait de Vanaken, Mechele, Seys, De Cuyper, Lammens, Van den Bosch, Deman, Smets, Steuckers et Heynen. Mais selon Het Laatste Nieuws, la liste ne s'arrête pas là. Trois joueurs d'Anderlecht y figureraient également.

Leander Dendoncker, Killian Sardella et Thorgan Hazard en feraient partie. Un choix intéressant, car le frère d'Eden a joué très peu cette saison à cause de blessures, et Dendoncker n’a pas encore montré le niveau attendu avec les Mauves.