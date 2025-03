Koen Casteels jette un pavé dans la mare : "Pas normal que Courtois revienne quand il le décide, beaucoup de joueurs pensent comme moi"

Koen Casteels a annoncé sa retraite internationale. Une nouvelle fracassante, car le désormais ex-Diable Rouge pointe au passage du doigt la fédération dans la gestion du cas Thibaut Courtois.

On s'en doutait au moment de l'annonce : si Koen Casteels (32 ans) arrête la sélection, ce n'est pas de gaieté de coeur mais bien suite au retour de Thibaut Courtois, quasi-officiel et qui sera confirmé vendredi prochain lors de l'annonce de la sélection de Rudi Garcia.

Un retour qui aurait renvoyé Casteels, titulaire sous Tedesco depuis juin 2023 et le départ en trombe de Courtois, dans un rôle de n°2, voire n°3 si Matz Sels lui passait devant aux yeux de Garcia. Mais au-delà de l'aspect sportif, le gardien d'Al-Qadsiah prend une position de principe.

Le retour de Courtois critiqué en interne chez les Diables ?

"Je trouve un peu bizarre que Thibaut Courtois puisse lui-même décider qu'il peut revenir en sélection", lâche Koen Casteels dans le podcast MIDMID, où il a annoncé sa retraite internationale. "Et je trouve très bizarre que maintenant, la fédération fasse un tour à 180° sur elle-même et lui déroule le tapis rouge".

Je suis en position de dire que beaucoup de joueurs pensent comme moi

Le retour de Courtois a en effet été le cheval de bataille de Vincent Mannaert dès sa nomination, et en collaboration avec le nouveau sélectionneur, les deux hommes ont rapidement réglé l'affaire... sans réellement évoquer les raisons pour lesquelles le gardien du Real Madrid était parti à l'époque.

"On l'accueille à bras ouverts alors que ses actions de l'époque restent les mêmes et qu'en réalité, rien n'a vraiment changé", pointe Casteels. "Ce n'est pas tant contre Thibaut qu'envers la fédération. Ca ne colle pas aux valeurs et aux normes qui devraient être celles d'une organisation de sport collectif".

Plus fort encore : selon Koen Casteels, il n'est pas le seul parmi les Diables à penser de cette façon. "Je ne peux pas revenir en équipe nationale, faire un grand sourire et serrer la main des gens en disant que tout est ok", déclare-t-il. "Ils (la fédération, nda) ont cru que c'était possible, mais je suis en position de dire que ce n'est pas le cas, qu'il y a encore un ressenti au sein du groupe et que beaucoup de joueurs pensent comme moi". Aïe...