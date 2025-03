🎥 Un ancien joueur du Real Madrid critique les célébrations de Courtois et de ses coéquipiers : "Je n'aime pas ce genre de choses"

Courtois et ses coéquipiers ont laissé éclater leur joie sur la pelouse du Metropolitano, suscitant les critiques de Clarence Seedorf.

Le football est un sport de passion, mais aussi de valeurs. Clarence Seedorf, légende et ancien gloire du Real Madrid l’a rappelé avec fermeté sur Amazon Prime à la télévision italienne.

Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, les Merengues ont célébré sur la pelouse de l'Atletico Madrid, déclenchant la colère de Seedorf. L’ancien joueur du Real Madrid a dénoncé un manque de respect envers les supporters de l’Atlético.

"Je n’ai pas aimé certains comportements des joueurs du Real Madrid" a déclaré Seedorf. "Il faut respecter les supporters adverses. Je n'aime pas ce genre de choses. Il est clair que les supporters du Real étaient très haut dans les tribunes, mais j'ai vu des gestes qui ne m'ont pas plu. J’ai également vu des choses que je préfère ne pas mentionner ici." a-t-il ajouté.

Seedorf, qui a porté les couleurs du Real Madrid entre 1996 et 1999 insiste sur l’importance des valeurs dans le football. "Quand on gagne, il faut le faire avec les bonnes valeurs", a-t-il rappelé. Les célébrations excessives, selon lui peuvent nuire à l’image du club et créer des tensions inutiles.

Insultan, escupen y tiran de todo a Thibaut Courtois.



ERES EL MEJOR, el lado bueno de la historia @thibautcourtois ūü§ć pic.twitter.com/dO4lozJZcF — REAL MADRID FANS ūü§ć (@AdriRM33) March 13, 2025

Seedorf semble craindre que ces attitudes ne se retournent contre le Real Madrid à l’avenir, que ce soit sur le plan sportif ou relationnel.