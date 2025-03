C'est fait : Konstantinos Karetsas est international grec... mais ses débuts ne se sont pas passés comme prévu

Comme attendu, Kos Karetsas a bel et bien fait ses grands débuts pour l'équipe nationale grecque ce jeudi. Mais la Grèce s'est inclinée contre l'Ecosse.

Ce jeudi soir, la Grèce recevait l'Ecosse en barrages pour accéder à la Nations League A. Pour l'occasion, Konstantinos Karetsas (17 ans), sélectionné par Ivan Jovanovic, débutait la rencontre sur le banc. On s'attendait cependant à ce qu'il fasse ses grands débuts après la saga entourant son choix de sélection.

Il n'aura pas fallu patienter longtemps. Karetsas est en effet monté au jeu à la mi-temps, et est au passage devenu le plus jeune international grec de l'histoire à 17 ans, 4 mois et un jour. Une montée un peu dictée par le besoin d'amener de la folie au jeu de la Grèce.

Car au moment de sa montée, la Grèce était... menée 0-1 sur un but de Scott McTominay à la 33e minute de jeu. Karetsas a amené beaucoup de mouvement, provoquant notamment la plus grosse occasion grecque : un poteau de l'ailier brugeois, Tzolis.

La Grèce, cependant, ne parviendra pas à inverser la tendance et s'inclinera 0-1 face à l'Ecosse, qui joue de son côté pour se maintenir en Ligue des Nations A. Il faudra aller inverser la tendance à Glasgow dimanche. Ironie du sort, Grèce et Ecosse se retrouveront ensuite en qualifications pour le Mondial 2026.

Si la Grèce ne parvient pas à monter en Nations League A et que les Diables Rouges ne renversent pas la situation dimanche contre l'Ukraine, on pourrait en tout cas potentiellement assister à des retrouvailles entre Konstantinos Karetsas et son pays natal en 2026 pour la prochaine campagne...