Contrairement aux Diables Rouges, Broos, Bongonda et Amoura brillent

Contrairement aux Diables Rouges, certains ont connu des moments de gloire lors des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026. Hugo Broos, Théo Bongonda et Mohamed Amoura ont tous vécu des instants mémorables.

En Afrique, de nombreux matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 étaient au programme ce vendredi. L’Afrique du Sud d’Hugo Broos a reçu le Lesotho. Broos a vu son équipe dominer la rencontre, mais il a fallu attendre une heure pour voir le premier but, signé Relebohile Mofokeng. Peu après, Jayden Adams a doublé la mise, portant le score à 2-0. Grâce à cette victoire, l’Afrique du Sud prend la tête du groupe C dans la zone CAF. Verrons-nous Broos au Mondial 2026 ?

Un autre joueur qui a de grandes chances de se qualifier est Mohamed Amoura, l’ancien attaquant algérien de l’Union. Face au Botswana, il a doublé la mise pour l’Algérie. Après le but de réduction du score, Amoura a scellé la victoire. Bien plus rapide que le dernier défenseur, il a dribblé le gardien avant de placer la balle dans le coin droit pour le 1-3.

Faute choquante sur Amoura

L’action la plus choquante du match est survenue lors d’un duel au milieu de terrain, si on peut l’appeler ainsi. Mohutsiwa est arrivé de manière imprudente et a commis une faute violente sur Amoura. Ce dernier peut se considérer chanceux de s’en être sorti sans blessure grave, mais, à la surprise générale, l’arbitre n’a même pas sifflé de coup franc.

Théo Bongonda, que l’on connaît bien pour son passage au KRC Genk a une nouvelle fois fait parler de lui. Toujours aussi décisif en attaque, il a offert la victoire à la République Démocratique du Congo face au Soudan du Sud. Juste avant la mi-temps, Bongonda a inscrit l’unique but du match, scellant ainsi le succès de son équipe.

Bongonda savoure son rôle de héros

Bongonda n’a pas manqué de mettre en avant sa performance sur les réseaux sociaux. "C’est le Congo qui gagne" a-t-il déclaré sur X.