"Ce n'est pas comme si l'Ukraine nous avait surpassés" : Kevin De Bruyne a son explication bien à lui de la défaite à Murcie

Demain, les Diables Rouges tenteront de refaire leurs deux buts de retard contre l'Ukraine. Kevin De Bruyne s'est exprimé face à la presse à la veille de la rencontre.

Ce match retour de barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine a des airs de retrouvailles pour Kevin De Bruyne. La rencontre a en effet lieu à Genk, de quoi faire remonter d'heureux souvenirs de début de carrière au maître à jouer de l'équipe.

"C'est toujours agréable d'être de retour ici. J'ai beaucoup de bons souvenirs. C'est une bonne initiative de jouer dans d'autres stades qu'à Bruxelles. Surtout quand le Stade Roi Baudouin n'est pas plein", déclare KDB, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Il a tenu à dédramatiser quant à la prestation de jeudi : "Je pense que nous avons bien contrôlé la première heure. Ensuite, il y a eu quelques petites erreurs qui ont été sanctionnées. Ce n'est pas comme si l'Ukraine nous avait surpassés. Je me sentais bien. J'ai travaillé dur, j'ai fait ce que j'avais à faire, et aussi ce que je pouvais faire. Je ne pense pas que je devrais jouer plus bas sur le terrain. Il faut aussi du soutien en attaque".

Une réaction ou la relégation en Ligue B

De Bruyne a lui aussi tenu à écarter l'hypothèse d'un problème de mentalité dans le groupe pour expliquer les trois buts pris en moins d'un quart d'heure : "Le mental est un mot utilisé lorsqu'on ne peut pas expliquer une défaite. Le football est un sport d'erreurs. Y compris pour l'adversaire. Je ne pensais pas que c'était une question de mentalité, mais plutôt d'erreurs. Nous manquions un peu de confiance mais nous savons ce que nous devons faire demain".

Alors que l'équipe prenait l'eau, le joueur de Manchester City a dû céder sa place : "J'avais convenu à l'avance avec l'entraîneur que je ne jouerais que 70 minutes à cause du risque de carton jaune. Youri Tielemans avait déjà reçu un carton jaune et était suspendu pour dimanche".