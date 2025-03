De retour là où il a écrit sa légende, Dirk Kuyt vante un joueur pourtant critiqué et prend l'exemple... de Vincent Kompany : "Regardez-le aujourd'hui"

Dirk Kuyt est non seulement l'entraîneur du Beerschot, mais il reste également une grande icône à Liverpool. Récemment, il y a disputé une rencontre caritative et est venu à parler... de Vincent Kompany.

Actuel entraîneur du Beerschot malgré la position de lanterne rouge des Rats, Dirk Kuyt est toujours une grande icône à Liverpool. Ce week-end, un match de bienfaisance était disputé sur la pelouse des Reds et Dirk Kuyt y a participé, au même titre que Peter Crouch et d'autres.

Après la rencontre, l'entraîneur néerlandais a été interrogé par The Athletic sur Ryan Gravenberch, son compatriote qui se porte très bien au bord de la Mersey après une période difficile en Bavière.

Le milieu de terrain s'était illustré à l'Ajax, mais son passage au Bayern Munich n'avait pas été un franc succès. Récupéré par Liverpool, il s'est imposé avec les Reds de Jürgen Klopp, puis d'Arne Slot, ce qui ne surprend pas Dirk Kuyt.

" Les gens aux Pays-Bas pensaient peut-être que son passage au Bayern était trop précoce pour lui. Mais cela l'a également aidé à vivre l'aspect négatif de ne pas jouer autant qu'il le souhaitait", a commencé Kuyt, avant de prendre l'exemple... de la carrière d'entrtaîneur de Vincent Kompany.

"Les gens pensent toujours que les gens progressent surtout lorsqu'ils jouent et réussissent. Mais ils deviennent encore plus forts quand c'est difficile ! Regardez quelqu'un comme Vincent Kompany. Il a été relégué avec Burnley et regardez où il en est aujourd'hui" a déclaré Dirk Kuyt. Une belle comparaison.